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Після понад 120 років успіху:
легендарна компанія з...

Після понад 120 років успіху: легендарна компанія з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:17

Після понад 120 років успіху: легендарна компанія з...

Пропонуємо до обговорення:
Австрійська шоколадна фабрика Salzburg Schokolade, яка існує ще з 1897 року, заявила про банкрутство.

Дивися повний текст Після понад 120 років успіху: легендарна компанія з Австрії стала банкрутом.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:17

Главная причина - они невкусные...
AN-2
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:21

У потребителей примерно та же история: рост расходов, падение доходов. И, становясь беднее, потребители меняют свои предпочтения на типа: "не до шоколада".
ledov
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:36

  AN-2 написав:Главная причина - они невкусные...

Да нормальные они, если вам не нравится, это не значит, что другим тоже
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:04

  AN-2 написав:Главная причина - они невкусные...

У порівнянні з тим продуктом яке виробляють зараз більшість українських кондитерських фабрик, продукція Salzburg Schokolade була взірцем якості.

Може вони не вирішили краще закритися зовсім ніж під маркою "шоколад" випускати відверте гівно.
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:05

О, проверил свой вкус – дарили такие в 2012 где-то, они уже тогда ужасные были. Даже не знаю, как продержались до сегодня.
killer bees
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:56

Підтримаю, вони реально не смачні. Теж ще коли спробував незрозумів чого це у них рахується кращими цукерками, якіж у них тоді інші звичайні.
litbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 19:15

Любители шокоговна от пэдро активизировлись на странице.
Ratatui
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