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Після понад 120 років успіху: легендарна компанія з...
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Додано: Сер 01 гру, 2021 20:17
Пропонуємо до обговорення:
Австрійська шоколадна фабрика Salzburg Schokolade, яка існує ще з 1897 року, заявила про банкрутство.
Дивися повний текст Після понад 120 років успіху: легендарна компанія з Австрії стала банкрутом
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R2
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Додано: Сер 01 гру, 2021 20:17
Главная причина - они невкусные...
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AN-2
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Додано: Чет 02 гру, 2021 13:21
У потребителей примерно та же история: рост расходов, падение доходов. И, становясь беднее, потребители меняют свои предпочтения на типа: "не до шоколада".
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ledov
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:36
AN-2 написав:
Главная причина - они невкусные...
Да нормальные они, если вам не нравится, это не значит, что другим тоже
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alter
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Додано: Чет 02 гру, 2021 15:04
AN-2 написав:
Главная причина - они невкусные...
У порівнянні з тим продуктом яке виробляють зараз
більшість українських кондитерських фабрик, продукція Salzburg Schokolade була взірцем якості.
Може вони не вирішили краще закритися зовсім ніж під маркою "шоколад" випускати відверте гівно.
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akido
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Додано: Чет 02 гру, 2021 16:05
О, проверил свой вкус – дарили такие в 2012 где-то, они уже тогда ужасные были. Даже не знаю, как продержались до сегодня.
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killer bees
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Додано: Чет 02 гру, 2021 17:56
Підтримаю, вони реально не смачні. Теж ще коли спробував незрозумів чого це у них рахується кращими цукерками, якіж у них тоді інші звичайні.
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litbe
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Додано: Чет 02 гру, 2021 19:15
Любители шокоговна от пэдро активизировлись на странице.
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Ratatui
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