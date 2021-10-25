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«Дія City» створить до 450 тисяч
робочих місць, — Зеленський

«Дія City» створить до 450 тисяч робочих місць, — Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:58

«Дія City» створить до 450 тисяч робочих місць, — Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вважає, що введення режиму "Дія City" дасть можливість Україні створити найпотужніший IT-хаб у Центральній та Східній Європі. На його думку, в Україні впроваджуються одні з найкращих умов для ведення IT-бізнесу та креативної індустрії у світі.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:58

В стиле West World где украинцы будут играть роботов. Ну а дальше вы все поняли..
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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