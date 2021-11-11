Минуло майже пів року з моменту скасування мораторію на продаж сільгоспземлі приватним особам.
Дивися повний текст Що нового на ринку землі.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 06:42
Що нового на ринку землі
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Дивися повний текст Що нового на ринку землі.
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