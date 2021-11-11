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Що нового на ринку землі

Що нового на ринку землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 06:42

Що нового на ринку землі

Пропонуємо до обговорення:
Минуло майже пів року з моменту скасування мораторію на продаж сільгоспземлі приватним особам.

Дивися повний текст Що нового на ринку землі.
R2
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