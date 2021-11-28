З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 21:33
Хорошему врачу достойную зарплату это нормально,а что делать с теми кто не может поставить элементарный диагноз?и таких к сожалению пруд пруди,хочешь получать нормальную зарплату пройди переквалификацию...
Додано: Чет 02 гру, 2021 22:36
Хорошему солдату, полицейскому, учителю, водителю, депутату, дворнику и т. д.... одним словом всем нужно срочно пройти переквалификацию. Чтобы остались только хорошие.
Перекфалификации не подлежат лишь паталогоанатомы - их диагноз безошибочный и окончательный.
Додано: Чет 02 гру, 2021 22:52
Додано: Чет 02 гру, 2021 23:05
Додано: Чет 02 гру, 2021 23:05
Додано: П'ят 03 гру, 2021 00:02
Дерево по плодах пізнається. Судіть самі, гривню не обвалив в три рази, як патріоти до нього, території не здав, як патріоти Крим, вивели війська добровільно! позорники, олігархів як проросійських, так і патріотичних почав щимити, що ті аж майдан стали збирати, привід толком не можуть знайти. Треба визнати, не найгірший президент в історії України.
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