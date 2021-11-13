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Податковий закон може зробити директорів підприємств...
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Додано: Чет 02 гру, 2021 13:46
Пропонуємо до обговорення:
30 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні «податковий» законопроект № 5600, який, зокрема, передбачає тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівників підприємств, які мають перед податковою службою заборгованість понад 1 млн грн.
Дивися повний текст Податковий закон може зробити директорів підприємств невиїзними з України — Опендатабот
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Додано: Чет 02 гру, 2021 15:27
В такой редакции закон заточен на коррупцию.Дал на лапу и едь куда хочешь.
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sena_2008atp
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Додано: Чет 02 гру, 2021 15:34
sena_2008atp написав:
В такой редакции закон заточен на коррупцию.Дал на лапу и едь куда хочешь.
Т.е. сейчас -- когда просто "едь куда хочешь" -- ситуация сильно лучше?
Или, думаете, что налоговые инспектора будут в Инстаграме за директорами предприятий следить -- и только эти директора предприятий в отпуск соберутся -- будут фиктивную задолженность в лям рисовать?
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_hunter
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Додано: Чет 02 гру, 2021 15:37
_hunter написав: sena_2008atp написав:
В такой редакции закон заточен на коррупцию.Дал на лапу и едь куда хочешь.
Т.е. сейчас -- когда просто "едь куда хочешь" -- ситуация сильно лучше?
Или, думаете, что налоговые инспектора будут в Инстаграме за директорами предприятий следить
-- и только эти директора предприятий в отпуск соберутся -- будут фиктивную задолженность в лям рисовать?
Ти ж це, з середини систему знаєш, так вєдь?
Мабудь краще знаєш, що там хто і як малює...хіхіхі...
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Додано: Чет 02 гру, 2021 15:42
А скільки у нас таких підприємств ?
Реально так багато , що неможливо відстежувати ?
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Додано: Чет 02 гру, 2021 17:21
Найкращий привід для корупції!
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Додано: Чет 02 гру, 2021 19:47
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ssnet
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:29
Ой, да ради бога! Просто 6000 бомжей резко станут директорами. на любой болт с левой резьбой есть своя гайка.
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konsts1174
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