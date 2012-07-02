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Украинцев планируют
обложить 18% налога

Украинцев планируют обложить 18% налога
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #123>
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:15

Украинцев планируют обложить 18% налога от покупки автомобиля или квартиры, если они не объяснят, откуда у них деньги.

Министерство финансов разрабатывает соответствующий законопроект. Об этом сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в интервью Forbes.



P/s
Сегодня автомобиль и квартира, а завтра нужно будет доказывать откуда деньги на 100ку баксов в обменке взял )
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 06:50

  Прораб написав:
  Цитрин написав:
  75stasstas75 написав:Какие чеки ? получал зарплату - откладывал, какие квитанции, пусть доказывают что не откладывал, это их задача


Тенденция похоже такова, что деньги просто блокируют и потом бегай доказывай что не верблюд...

Хорошо хоть с чеками и документами пока не заставляют платить дань.

Навіщо жити в будь-який країні, де тебе вважають апріорі верблюдом, а поводяться як з коровою, яку потрібно лише доїти? Потрібно починати з поваги до себе.


Я БЫ еще добавил: "а чиновникам/политикам - начать с себя".
А то одним - дворцы, кучи зем. участков и квартир, яхты, самолеты и люксовые машины (оформленные как правило на "фунтов" и "честные" (т.е., НЕУЖЕЛИ лицензированные как инвестиции!?) офшоры), а другим - закон!

А по теме ветки: вчера прикольно получилось: только собрался в обменку сдавать по 27,27 - как все они быстро переобулись и уже сами стали продавать по этому курсу, а то и ниже! : )
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 08:01

  Цитрин написав:
  75stasstas75 написав:Где взял ? всю жизнь копил, недоедал, это они должны доказать, что это не так.


Нужно было чеки и квитанции за всю жизнь хранить

Ні, але довідки про доходи за рік від працедавця або річну декларацію яку здав в податкову - так.
У нас замкнуте коло. Потрібно виводити все з тіні. І бізнес і населення. Вирішили натиснути на бізнес через населення. Як би там не було весь великий бізнес вже давно працює по білому у плані оплати праці (про оподаткування прибутків та офшорні схеми оптимізації зараз не говоримо). А от всі решта - ні. І через те, що вони не хочуть і через те, що люди не хочуть. Також є проблема диспропорції оподаткування коли прибиральниця/ник отримуючи мінімальну зарплату платить стільки же податків як людина яка віддалено працює на європейців, американців чи ще когось там і отримує винагороду 1,5/2 тис $/міс.
Повірте, таких людей не так вже і мало, особливо після початку Ковіду, а якщо врахувати сумарно їх доходи, то це суттєві суми.
Чому я пишу саме "замкнуте коло"? Тому, що розірвати його тільки зі сторони людей не вийде. Ні до чого доброго це не призведе. Навпаки. Розривати потрібно одночасно із подоланням Корупції серед вищих держчиновників, Ротердамами+, офшорними схемами, Корупції на митниці і т.п. А на це потрібна політична воля.
Ну і головне. У нас зараз голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики п. Данило Гетьманцев. Допоки ця людина при владі, ви ще не раз побачите у ВР подібні законопроекти.

Ф. Вчора в обід було 27,25-27,35. На вечір відкотились до 27,10-15/27,23-27
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 08:15

  Ой+ написав:
  Xenon написав:
Украинцев планируют обложить 18% налога от покупки автомобиля или квартиры, если они не объяснят, откуда у них деньги.


В ціні нового автомобіля і так близько 50% податки - акциз, мито, пдв, пенсійний.
Людина яка купляє добряче поповнює бюджет. А якщо рахувати, що по замовчуванню вона платила податки коли заробляла +40% від доходу, то фактично щоб купити 1 авто, потрібно заробити на 3.
В нас далі автомобіль як предмет надмірної розкоші розглядається, а автомобіліста як дійну корову. Зараз в чеку від ОККО вказують податки, кожна заправка - +500 грн.

Все вірно. Крім податків на зарплату, кожен українець який витрачає гроші в Україні платить ще податки на споживання. ПДВ завжди платить кінцевий споживач, а не бізнес. Тому то всі заробітчани які заробляють там, а витрачають тут дуже важливі для нас бо це податки у вигляді ПДВ, навіть враховуючи, що вони не заплатили тут ПДФО та ЄСВ.
Будь яке введення додаткових податків не приносить нічого доброго. Просто з'являться нові схеми. В кінцевому варіанті бюджет не отримає того, що хотів би, а витрати тих хто хотів купити машину чи квартиру все одно збільшаться.
Додаткові платежі із бюджету потрібно знаходити не із примусу, а із заохочення. А яке заохочення в країні із солідарною пенсійною системою де 30-40 літні люди на білій зарплаті не отримають пенсії в майбутньому при тому сплачуючи державі величезні суми. Також яким чином заставити сумлінного працівника заплатити податки якщо у сусіда держчиновника особняк, три квартири і два БМВ на подвір'я, а зарплата офіційна 15-20 тис грн. Про це чинні автори законопроекту чомусь не задумуються.
У них рівність поширюється тільки в одну сторону. Можливо вони якраз "полюють" за таким держчиновниками, а в результаті страждати будуть всі. Навіть ті хто важко працює нічого не крав.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 08:35

  Прораб написав:
  Цитрин написав:
  75stasstas75 написав:Какие чеки ? получал зарплату - откладывал, какие квитанции, пусть доказывают что не откладывал, это их задача


Тенденция похоже такова, что деньги просто блокируют и потом бегай доказывай что не верблюд...

Хорошо хоть с чеками и документами пока не заставляют платить дань.

Навіщо жити в будь-який країні, де тебе вважають апріорі верблюдом, а поводяться як з коровою, яку потрібно лише доїти? Потрібно починати з поваги до себе.

Наш финмон просто душка на фоне штатовского, допустим. Так что, по вашей логике, у нас страна максимального уважения к гражданам :-)))))
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 11:15

Украинцев планируют обложить 18% налога

Украинцев планируют обложить 18% налога от покупки автомобиля или квартиры,

У них рівність поширюється тільки в одну сторону. Можливо вони якраз "полюють" за таким держчиновниками, а в результаті страждати будуть всі. Навіть ті хто важко працює нічого не крав.

От так новини і робляться :) хто ж далі броского заголовку читати буде. Третьої за рік квартири...
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 11:20

  d44 написав:
Украинцев планируют обложить 18% налога от покупки автомобиля или квартиры,

У них рівність поширюється тільки в одну сторону. Можливо вони якраз "полюють" за таким держчиновниками, а в результаті страждати будуть всі. Навіть ті хто важко працює нічого не крав.

От так новини і робляться :) хто ж далі броского заголовку читати буде. Третьої за рік квартири...

почему же полностью новость не кидаете:
Украинцев планируют обложить 18% налога от покупки автомобиля или квартиры, если они не объяснят, откуда у них деньги

https://korrespondent.net/ukraine/4422404-naloh-na-pokupku-avto-yly-kvartyry-hetmantsev-anonsyroval-zakonoproekt
Все кто не может доказать откуда у него деньги должны страдать. И не важно чиновник это или любой другой человек.
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 11:24

Судя по всему страдать будут только пэрэсичные.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 11:25

  d44 написав:От так новини і робляться :) хто ж далі броского заголовку читати буде. Третьої за рік квартири...


интересно, что как отдать 1% от покупки первой жилой недвиги - так они посчитать, с%ка не могут, что она первая и надо судиться

но как забрать с тебя ещё налогов - то пожалуйста, считать сколько ты уже продал - можем
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 11:31

  baraka написав:
  d44 написав:От так новини і робляться :) хто ж далі броского заголовку читати буде. Третьої за рік квартири...


интересно, что как отдать 1% от покупки первой жилой недвиги - так они посчитать, с%ка не могут, что она первая и надо судиться

но как забрать с тебя ещё налогов - то пожалуйста, считать сколько ты уже продал - можем


А нечего квартирами спекулировать, вам спекуляции долларами мало?
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kluychkooleg
 
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