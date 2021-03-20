Кличко назвав ціни на проїзд у Києві

Тупиковая ветка это ваша шариковская урбанасчина.
Не в состоянии заработать на авто так не делай зла другим. Дошло уже до того, что урбанасты готовы сдохнуть под колесами лишь бы нагадить водителям.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 14:42
Тупиковая ветка это ваша шариковская урбанасчина.
Не в состоянии заработать на авто так не делай зла другим. Дошло уже до того, что урбанасты готовы сдохнуть под колесами лишь бы нагадить водителям.
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