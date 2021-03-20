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Кличко назвав ціни
на проїзд у Києві

Кличко назвав ціни на проїзд у Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:42

  egor6508 написав:eduard_k ты там хоть был? Это пример тупиковой ветки развития.
В Нидерландах, запрещено парковать машину в центре больше чем на 2 часа, иначе штраф. Считают, что корыта портят вид улиц.

Тупиковая ветка это ваша шариковская урбанасчина.
Не в состоянии заработать на авто так не делай зла другим. Дошло уже до того, что урбанасты готовы сдохнуть под колесами лишь бы нагадить водителям.
unicdima
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