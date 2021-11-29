Антисептик проти COVID: у Львові розробили інноваційний...

Додано: П'ят 03 гру, 2021 14:31

Антимикробная и антигрибковая активность серебра не имеет отношения к вирусам. Потому, что вирус - это не бактерия и не грибок. У него нет обмена веществ, поэтому его нельзя остановить "антимикробными" средствами. Антибактериальные и антигрибковые средства обычно направлены на разрушение мембраны клетки, а у вируса нет клетки! Только смыть механически мылом/спиртом и т.д.



Само слово "микроб" - устаревшее и слышать его от ученого - дикость. Навернякак этот же "ученый" считает витамин С полезным и нужным при простудах, хотя официальная наука никогда не находила подтверждение эфекта от витамина Ц при простудах.



Любой доктор знает, что вирусные заболевания не лечатся. Они либо неизлечимые, либо самовылечивающиеся. ВИЧ не лечится, ОРВИ проходит само. Не сущетсвует противовирусных средств. Только пустышки типа гропринозина, афлубина и прочих таблеток с неподтвержденным медицинским эфектом.



Но есть разработки и вполне может быть, что в обозримом будущем появятся средства, способные бороться с вирусами. Эксперементальные средства уже есть. Но не в аптеках.