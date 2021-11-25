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Як змінювалася середня ціна
квадратного метра на...

Як змінювалася середня ціна квадратного метра на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 14:55

Як змінювалася середня ціна квадратного метра на...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні піковим в плані середньої вартості квадратного метра виявився кінець серпня та початок вересня.

Дивися повний текст Як змінювалася середня ціна квадратного метра на \"первинці\" з весни 2019.
R2
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