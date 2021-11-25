В Україні піковим в плані середньої вартості квадратного метра виявився кінець серпня та початок вересня.
Дивися повний текст Як змінювалася середня ціна квадратного метра на \"первинці\" з весни 2019.
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 14:55
Як змінювалася середня ціна квадратного метра на...
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Дивися повний текст Як змінювалася середня ціна квадратного метра на \"первинці\" з весни 2019.
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