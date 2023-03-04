RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Резюме
/
Руководству компании

Руководству компании
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 17:00

Руководству компании

Приветствую Вас!Хочу предложить Вам свои Услуги(удалённо)1)по созданию Идей для
Проведения Рекламных компаний,для создания Рекламных роликов,для Создания
Музыкальных клипов,создаю тексты песен,тексты стихов,в том числе и рекламных(если
Вас заинтересует,посетите пожалуйста сайт моих стихов: Polus.club ),2)по созданию
Идей:для коммерческих Названий:ТМ,коммерческих
объектов-таких,как:магазины,ТРЦ,рестораны,ночные клубы,для названий доменов будущих
сайтов,для создаваемых Компаний,для коммерческих Логотипов,для Бизнеса(развитие
существующих бизнес-проектов(онлайн и оффлайн),идеи о налаживании-настраивании новых
бизнес-проектов(онлайн и оффлайн),выхода из трудных бизнес-ситуаций,поддерживать
связь смогу ежедневно с 15-00 до 17-00,мой имейл: Myod@meta.ua),Удачи! :!:
prestizhnye
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 26.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:12

Re: Руководству компании

Ищу работу охранника в супермаркет. Предложения - в личку. Меньше 30000 грн не предлагать.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8544
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (820)
04.03.2023 17:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.