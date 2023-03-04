Руководству компании

Приветствую Вас!Хочу предложить Вам свои Услуги(удалённо)1)по созданию Идей для
Проведения Рекламных компаний,для создания Рекламных роликов,для Создания
Музыкальных клипов,создаю тексты песен,тексты стихов,в том числе и рекламных(если
Вас заинтересует,посетите пожалуйста сайт моих стихов: Polus.club ),2)по созданию
Идей:для коммерческих Названий:ТМ,коммерческих
объектов-таких,как:магазины,ТРЦ,рестораны,ночные клубы,для названий доменов будущих
сайтов,для создаваемых Компаний,для коммерческих Логотипов,для Бизнеса(развитие
существующих бизнес-проектов(онлайн и оффлайн),идеи о налаживании-настраивании новых
бизнес-проектов(онлайн и оффлайн),выхода из трудных бизнес-ситуаций,поддерживать
связь смогу ежедневно с 15-00 до 17-00,мой имейл: Myod@meta.ua),Удачи!