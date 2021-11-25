Національний банк України оприлюднив дані про зовнішню заборгованість українських підприємств станом на 30 червня 2021 року.
Дивися повний текст Найбільші кредитори України: НБУ оприлюднив рейтинг країн.
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 21:37
Найбільші кредитори України: НБУ оприлюднив рейтинг країн
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Дивися повний текст Найбільші кредитори України: НБУ оприлюднив рейтинг країн.
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