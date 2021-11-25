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Найбільші кредитори України:
НБУ оприлюднив рейтинг країн

Найбільші кредитори України: НБУ оприлюднив рейтинг країн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 21:37

Найбільші кредитори України: НБУ оприлюднив рейтинг країн

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України оприлюднив дані про зовнішню заборгованість українських підприємств станом на 30 червня 2021 року.

Дивися повний текст Найбільші кредитори України: НБУ оприлюднив рейтинг країн.
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