Україна наростила можливості для зберігання вакцин за наднизьких температур від 200 тис. доз до 6 млн.
Дивися повний текст Україна збільшила можливості для зберігання вакцини Pfizer: препарату вистачить на 2021-2022 роки.
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Додано: Суб 04 гру, 2021 10:50
Україна збільшила можливості для зберігання вакцини...
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Дивися повний текст Україна збільшила можливості для зберігання вакцини Pfizer: препарату вистачить на 2021-2022 роки.
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