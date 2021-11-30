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Україна збільшила можливості
для зберігання вакцини...

Україна збільшила можливості для зберігання вакцини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 10:50

Україна збільшила можливості для зберігання вакцини...

Пропонуємо до обговорення:
Україна наростила можливості для зберігання вакцин за наднизьких температур від 200 тис. доз до 6 млн.

Дивися повний текст Україна збільшила можливості для зберігання вакцини Pfizer: препарату вистачить на 2021-2022 роки.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 10:50

Угу. У нас колбасу хранить не умеют, а пфайзер точно смогут.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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