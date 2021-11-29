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Українців на вимогу МВФ почнуть
індивідуально перевіряти

Українців на вимогу МВФ почнуть індивідуально перевіряти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 21:52

Интересно этих диб..в проверять будут? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 00:19

Писец
asin
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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