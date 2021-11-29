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Українців на вимогу МВФ почнуть індивідуально перевіряти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 гру, 2021 21:52
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Додано: Пон 06 гру, 2021 00:19
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