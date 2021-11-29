Українців на вимогу МВФ почнуть індивідуально перевіряти
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Вадим Жураковский написав:давно пора, все должны быть равны перед законом
дадада. Все животные равны, но некоторые равны больше. Подали бы пример, заплатили бы налог депутатики со своего "нажитого непосильным трудом". А то как то интересно получается, своим - все, остальным - закон.
а депутат в этом законе выведен за скобки?
такое ощущение, что вы у них на побегушках как раз и отписываетесь. Депутат - корова неприкосновенная, если кого и шмонают, то неугодных, скажем, оппозицию. Своих не трогают. Был случай, недавно когда кого-то на горячем НАБУ поймала - отпустили с богом, не удивлюсь, если извинились. Это не смешно. Давно - можно сказать исторически, со времен Кучмы работал общественный консенсунс: народ не вякает, когда олигархи и коррупционеры тащат по крупному, но указанные сабжи не мешают народу тащить по мелочи. Тем и жили. Любой излом подобной модели возможен только двусторонний - когда будут шмонать всех. Типичный пример - показательные посадки чинуш в Китае (там бывало и стреляли) и России. Приведите мне пример проворовавшегося чиновника за решеткой прямо сейчас.
Что-то вы сами с собою разговариваете Я про закон, там депутат не исключение. Сегодня он депутат в правящей партии, а завтра он уже не депутат, и к нему придут "товарищи" из бывшей оппозиции. И даже если не придут, я считаю, что как минимум, чтобы привлекать, призывать, всех без исключения к исполнению законов, они, законы, должны хотя бы уже быть. ИМХО
Вадим Жураковский написав:Что-то вы сами с собою разговариваете .. ИМХО
вот и живите со своим ИМХО. А народ все правильно выше пишет - нехай начнут с себя. Росчерком пера можно обязать всех депутатов и высших чиновников всех уровней отчитаться за источник происхождения своего (ну и родичей, понятно) состояния. После можно и народ на налоги потрусить. но я понял, что с упертыми дискутировать бессмысленно. Аргументы игнорируются, вместо этого насыпается какая-то дичь. Это тактика троллей. Щасты вам, очередной участник ЧС ))
Вадим Жураковский написав:налоги платить не хотим, уверен, что тот, кто больше всего возмущается еще и магниты на счетчики воды, электроэнергии и газа поставил, а хули, пусть сначала власть ... в Европу они стремятся ...
нє, не так. правильно - і влада в т.ч. тому що якщо умовний пересічний вася платитиме все, а умовний гєтьманцев запише все на маму чи ще когось, то вася якось погано себе почуватиме і матиме на те всі підстави. буде себе почувати лохом. і врешті теж все перепише на маму чи ще якимось чином пропетляє. і знову матиме на те всі підстави якщо можна комусь, то значить можна і всім. прецедент, мать його. ви за такий сценарій? ви тут про європу згадали, ви впевнені що у них саме так? чи може в них всі платять, не дивлячись на ранги і посади? а за майно на мамі там дуже швидко пєндєля під зад дають?
sequence написав:Росчерком пера можно обязать всех депутатов и высших чиновников всех уровней отчитаться за источник происхождения своего (ну и родичей, понятно) состояния.
Так разве этот закон не обязывает это сделать? Вы что хотите? Какой закон? Озвучить можете? А то Вам предлагают то, что вы просите, а вы, почему-то, против.
Озвучиваю!!!При теперешних законах и судоустройстве,доказать виновность любого гос.чиновника,мало реально. Для депутатов,чиновников и всякой "нечести"без исключения,которые сейчас у власти,а не потом....ввести в Законы понятие: "ПРЕЗУМПЦИЯ ИЗНАЧАЛЬНОЙ ВИНОВНОСТИ,вне законном обогащении "(как это часто делают для обычных граждан).И тогда пускай доказывают сами-невиновность и честное происхождение "нажитое непосильным...".Аргументы это жены, мамы,папы,бабушки,тёща одолжила или тесть,в бизнесе заработал(покажи бизнес и уплату налогов за весь период с заработанной суммы) и т.д- НЕКАНАЕТ!!!.Если аргументы придурковатые и не убедительные...конфискация всего и срок-15 лет,жена на 20лет,ближайшее окружение-конфискат и поражение в правах.Вот они: жёны,любовницы и т.д(часто ради которых и идут на незаконное обогащение)которым уже будет не до жира,тогда и будут контролировать,абы любимый лишака с бюджета не хапонул или мзду не притащил.Добросовестным же "государевым" деятелям-перевыборы,достойная з/п(10-15тыс.$),соц плюшки и жильё от государства(но не забывать,что всегда под дамокловым мечём).Мера временная 7-10лет.(до 5-10% остатка коррупции,полностью уничтожить невозможно).