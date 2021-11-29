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Українців на вимогу МВФ почнуть
індивідуально перевіряти

Українців на вимогу МВФ почнуть індивідуально перевіряти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:21

  Вадим Жураковский написав:
  sequence написав:
  Вадим Жураковский написав:давно пора, все должны быть равны перед законом :!:

дадада.
Все животные равны, но некоторые равны больше.
Подали бы пример, заплатили бы налог депутатики со своего "нажитого непосильным трудом". А то как то интересно получается, своим - все, остальным - закон.

а депутат в этом законе выведен за скобки?

такое ощущение, что вы у них на побегушках как раз и отписываетесь.
Депутат - корова неприкосновенная, если кого и шмонают, то неугодных, скажем, оппозицию. Своих не трогают. Был случай, недавно когда кого-то на горячем НАБУ поймала - отпустили с богом, не удивлюсь, если извинились.
Это не смешно. Давно - можно сказать исторически, со времен Кучмы работал общественный консенсунс: народ не вякает, когда олигархи и коррупционеры тащат по крупному, но указанные сабжи не мешают народу тащить по мелочи. Тем и жили. Любой излом подобной модели возможен только двусторонний - когда будут шмонать всех.
Типичный пример - показательные посадки чинуш в Китае (там бывало и стреляли) и России.
Приведите мне пример проворовавшегося чиновника за решеткой прямо сейчас.
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:30

Re: Українців на вимогу МВФ почнуть індивідуально перевіряти

Что-то вы сами с собою разговариваете :(
Я про закон, там депутат не исключение. Сегодня он депутат в правящей партии, а завтра он уже не депутат, и к нему придут "товарищи" из бывшей оппозиции. И даже если не придут, я считаю, что как минимум, чтобы привлекать, призывать, всех без исключения к исполнению законов, они, законы, должны хотя бы уже быть. ИМХО
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:47

  Вадим Жураковский написав:Что-то вы сами с собою разговариваете :(
.. ИМХО

вот и живите со своим ИМХО.
А народ все правильно выше пишет - нехай начнут с себя. Росчерком пера можно обязать всех депутатов и высших чиновников всех уровней отчитаться за источник происхождения своего (ну и родичей, понятно) состояния. После можно и народ на налоги потрусить.
но я понял, что с упертыми дискутировать бессмысленно. Аргументы игнорируются, вместо этого насыпается какая-то дичь. Это тактика троллей. Щасты вам, очередной участник ЧС ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:15

  sequence написав:Росчерком пера можно обязать всех депутатов и высших чиновников всех уровней отчитаться за источник происхождения своего (ну и родичей, понятно) состояния.

Так разве этот закон не обязывает это сделать? Вы что хотите? Какой закон? Озвучить можете? А то Вам предлагают то, что вы просите, а вы, почему-то, против.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 16:01

МВФ , что не надумали, а мы выполняем! А деньги в долг под бешеные %! И все их предложения нам-же во вред, за наши-же деньги!
misavoronko681
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:24

На голову сели совсем уже,я не думаю,что это требование мвф,да и какое дело им до наших нищих средств.
monisss
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 11:26

Re: Українців на вимогу МВФ почнуть індивідуально перевіряти

налоги платить не хотим, уверен, что тот, кто больше всего возмущается еще и магниты на счетчики воды, электроэнергии и газа поставил, а хули, пусть сначала власть ...
в Европу они стремятся ...
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 12:14

  Вадим Жураковский написав:налоги платить не хотим, уверен, что тот, кто больше всего возмущается еще и магниты на счетчики воды, электроэнергии и газа поставил, а хули, пусть сначала власть ...
в Европу они стремятся ...


нє, не так. правильно - і влада в т.ч. тому що якщо умовний пересічний вася платитиме все, а умовний гєтьманцев запише все на маму чи ще когось, то вася якось погано себе почуватиме і матиме на те всі підстави. буде себе почувати лохом. і врешті теж все перепише на маму чи ще якимось чином пропетляє. і знову матиме на те всі підстави :) якщо можна комусь, то значить можна і всім. прецедент, мать його. ви за такий сценарій? ви тут про європу згадали, ви впевнені що у них саме так? чи може в них всі платять, не дивлячись на ранги і посади? а за майно на мамі там дуже швидко пєндєля під зад дають?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:36

  Вадим Жураковский написав:
  sequence написав:Росчерком пера можно обязать всех депутатов и высших чиновников всех уровней отчитаться за источник происхождения своего (ну и родичей, понятно) состояния.

Так разве этот закон не обязывает это сделать? Вы что хотите? Какой закон? Озвучить можете? А то Вам предлагают то, что вы просите, а вы, почему-то, против.
Озвучиваю!!!При теперешних законах и судоустройстве,доказать виновность любого гос.чиновника,мало реально. Для депутатов,чиновников и всякой "нечести"без исключения,которые сейчас у власти,а не потом....ввести в Законы понятие: "ПРЕЗУМПЦИЯ ИЗНАЧАЛЬНОЙ ВИНОВНОСТИ,вне законном обогащении "(как это часто делают для обычных граждан).И тогда пускай доказывают сами-невиновность и честное происхождение "нажитое непосильным...".Аргументы это жены, мамы,папы,бабушки,тёща одолжила или тесть,в бизнесе заработал(покажи бизнес и уплату налогов за весь период с заработанной суммы) и т.д- НЕКАНАЕТ!!!.Если аргументы придурковатые и не убедительные...конфискация всего и срок-15 лет,жена на 20лет,ближайшее окружение-конфискат и поражение в правах.Вот они: жёны,любовницы и т.д(часто ради которых и идут на незаконное обогащение)которым уже будет не до жира,тогда и будут контролировать,абы любимый лишака с бюджета не хапонул или мзду не притащил.Добросовестным же "государевым" деятелям-перевыборы,достойная з/п(10-15тыс.$),соц плюшки и жильё от государства(но не забывать,что всегда под дамокловым мечём).Мера временная 7-10лет.(до 5-10% остатка коррупции,полностью уничтожить невозможно).
chumakcm1430
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