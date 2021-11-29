Українців на вимогу МВФ почнуть індивідуально перевіряти

Додано: Пон 06 гру, 2021 14:21

Вадим Жураковский написав: sequence написав: Вадим Жураковский написав: давно пора, все должны быть равны перед законом давно пора, все должны быть равны перед законом

дадада.

Все животные равны, но некоторые равны больше.

Подали бы пример, заплатили бы налог депутатики со своего "нажитого непосильным трудом". А то как то интересно получается, своим - все, остальным - закон. дадада.Все животные равны, но некоторые равны больше.Подали бы пример, заплатили бы налог депутатики со своего "нажитого непосильным трудом". А то как то интересно получается, своим - все, остальным - закон.

а депутат в этом законе выведен за скобки? а депутат в этом законе выведен за скобки?

такое ощущение, что вы у них на побегушках как раз и отписываетесь.Депутат - корова неприкосновенная, если кого и шмонают, то неугодных, скажем, оппозицию. Своих не трогают. Был случай, недавно когда кого-то на горячем НАБУ поймала - отпустили с богом, не удивлюсь, если извинились.Это не смешно. Давно - можно сказать исторически, со времен Кучмы работал общественный консенсунс: народ не вякает, когда олигархи и коррупционеры тащат по крупному, но указанные сабжи не мешают народу тащить по мелочи. Тем и жили. Любой излом подобной модели возможен только двусторонний - когда будут шмонать всех.Типичный пример - показательные посадки чинуш в Китае (там бывало и стреляли) и России.Приведите мне пример проворовавшегося чиновника за решеткой прямо сейчас.