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HOME STAGING - передпродажна/передорендна
підготовка квартир

HOME STAGING - передпродажна/передорендна підготовка квартир
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 22:20

HOME STAGING - передпродажна/передорендна підготовка квартир

instagram.com/servisdruga
Передпродажна Підготовка - постановка квартири для результату.
Допоможе ріелторам , рантьє , інвесторам , власникам житла ,які здають квартиру відеографам , блогерам , фотографам:
✅Виділятись на фото поміж конкурентів у своїй локації
✅Оберегти себе від незручних розмов про " мінуси " квартири для ЗНИЖКИ
✅Вища вартість у порівнянні з з первинною вартістю житла
✅Можливість позбавити себе від " простою " квартири на час пошуку клієнта - Комунальні послуги + дохід вже СЬОГОДНІ
З питань організації та детальних умов хоумстейджингу звертайтесь за телефоном : +380974192127
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