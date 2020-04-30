HOME STAGING - передпродажна/передорендна підготовка квартир

Передпродажна Підготовка - постановка квартири для результату.
Допоможе ріелторам , рантьє , інвесторам , власникам житла ,які здають квартиру відеографам , блогерам , фотографам:
✅Виділятись на фото поміж конкурентів у своїй локації
✅Оберегти себе від незручних розмов про " мінуси " квартири для ЗНИЖКИ
✅Вища вартість у порівнянні з з первинною вартістю житла
✅Можливість позбавити себе від " простою " квартири на час пошуку клієнта - Комунальні послуги + дохід вже СЬОГОДНІ
З питань організації та детальних умов хоумстейджингу звертайтесь за телефоном : +380974192127
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