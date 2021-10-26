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100 євро: У Греції штрафуватимуть невакцинованих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 гру, 2021 08:53
Пропонуємо до обговорення:
30 листопада, у Греції заявили, що зроблять щеплення від COVID-19 обов'язковими для людей віком 60 років і більше. Невакцинованих громадян цього віку штрафуватимуть.
Дивися повний текст 100 євро: У Греції штрафуватимуть невакцинованих громадян віком від 60 років
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