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Як новий штам COVID-19 вплине на світову економіку: 4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 гру, 2021 10:53
Пропонуємо до обговорення:
Експерти Goldman Sachs озвучили сценарій «хибна тривога», а також «негативний», «дуже негативний» та «позитивний» варіанти розвитку подій в економіці.
Дивися повний текст Як новий штам COVID-19 вплине на світову економіку: 4 сценарії від Goldman Sachs
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