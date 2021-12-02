Про це Зеленський сказав під час щорічного послання у залі парламенту.
Дивися повний текст Зеленський пообіцяв, що у наступні два роки в Україні збудують 15 тисяч кілометрів доріг та 810 мостів.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 10:29
Зеленський пообіцяв, що у наступні два роки в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський пообіцяв, що у наступні два роки в Україні збудують 15 тисяч кілометрів доріг та 810 мостів.
Додано: Пон 06 гру, 2021 10:29
Строить дороги безусловно нужно,но в следующем году нужно запускать программу " борьба с нищетой",а дороги потерпят.
Додано: Пон 06 гру, 2021 11:41
ну если не осталось больше других проблем в стране, то ок. Да и вообще нет ничего невозможного если ты п..бол
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