|
|
|
65 км/год та «нескінченний запас ходу». Представлено...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 гру, 2021 11:50
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Bounce представила електричний скутер Infinity e1 за ціною 920 доларів, але його можна купити лише за 600 доларів за підпискою «батарея як послуга». Так, особливістю Bounce Infinity E1 є його змінний акумулятор.
Дивися повний текст 65 км/год та «нескінченний запас ходу». Представлено електроскутер Bounce Infinity E1 (відео)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96544
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 06 гру, 2021 11:51
З'явиться у нас, таксі влітку відпочиватиме. А ще як платні парковки біля дому пороблять, і в зимку;)
-
noyesnoyes
-
-
- Повідомлень: 228
- З нами з: 29.11.12
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 гру, 2021 14:55
де можна замовити ?)
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 109
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|