Прогноз експерта ринку нерухомості Вікторії Берещак.
Дивися повний текст Нові квартири у грудні помітно подорожчають — думка експерта.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 21:55
Нові квартири у грудні помітно подорожчають — думка експерта
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Дивися повний текст Нові квартири у грудні помітно подорожчають — думка експерта.
Додано: Пон 06 гру, 2021 21:56
Добрый вечер таким специалистам!
Движению вниз нет альтернативы; рынок сильно перегрет.
Додано: Вів 07 гру, 2021 01:11
Возможно в период перманентных локдаунов появятся покупатели, желающие доплатить лишних 20% налогов за покупку скворечника, пока скворцы разлетаются из скворечников за город на фоне новостей.
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