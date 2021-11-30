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В Україні можуть знизити ціни
на внутрішні авіаперельоти

В Україні можуть знизити ціни на внутрішні авіаперельоти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 11:18

В Україні можуть знизити ціни на внутрішні авіаперельоти

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури пропонує частково компенсувати авіакомпаніям ціни на квитки на внутрішні перевезення.

Дивися повний текст В Україні можуть знизити ціни на внутрішні авіаперельоти.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 11:18

Я так понимаю "компенсировать"
Это:
1. МАУ(Коломойский)
2. Новому оператору из РФ с самолётами АН.
Kudrjavuy
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