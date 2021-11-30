Міністерство інфраструктури пропонує частково компенсувати авіакомпаніям ціни на квитки на внутрішні перевезення.
Дивися повний текст В Україні можуть знизити ціни на внутрішні авіаперельоти.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 11:18
В Україні можуть знизити ціни на внутрішні авіаперельоти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть знизити ціни на внутрішні авіаперельоти.
Додано: Вів 07 гру, 2021 11:18
Я так понимаю "компенсировать"
Это:
1. МАУ(Коломойский)
2. Новому оператору из РФ с самолётами АН.
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