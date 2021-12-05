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Економічний паспорт: у
Зеленського пояснили, чому...

Економічний паспорт: у Зеленського пояснили, чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 11:41

Економічний паспорт: у Зеленського пояснили, чому...

Пропонуємо до обговорення:
Щодо року народження дітей, яким після досягнення 18 років будуть призначені виплати.

Дивися повний текст Економічний паспорт: у Зеленського пояснили, чому виплати отримають народжені з 2019 року.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 11:41

Да, вспоминаются советские сберкнижки, на детей, в том числе. Где всё так и сгорело.
Новаторы хреновы!
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 12:32

Може й правильно, коли 18тирічні діти будуть запитувати, а чого "Вані" є величезна виплата, а мені нема? То всі навколо скажуть, що цю виплату запровадив Президент Зеленський, а до нього був му%ак порошенко, який тільки розказувати гарно вмів.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 12:53

Re: Економічний паспорт: у Зеленського пояснили, чому...

Почему те, кто родился с 19 года? да потому что им выплачивать в лучшем случае с 2037 года. А так бы пришлось уже в следующем году 18-летним отдавать то, что никто и не собирался отдавать.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 13:14

Все эти вани должны спрашивать в своих родителей почему они каждый год дпвали власть популистам и бандитам или сидели в своей хате скраю. А новые вани получать с 18 лет бумажки явно не той стоимости потому что за предыдущие 18 лет грн. обесценилась в 5 раз. И самое главное что финансируется это с карманов самих родителей)) просто зечинуши лучше знают куда вложить деньги.
l4567
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 14:12

Когда моему малому было 2 года, я начал переводить в доллары и собирать все деньги, которые ему были когда либо подарены. Сейчас малому 17 и у него собранных 5 штук.
Очень сильно замедлился процесс сбора, сразу после 2014 года.

Забыл сказать. Пусть подотрутся своим паспортом м..зи
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:04

Недра по Конституции принадлежат народу. Но у нас действуют принцип разделяй и властвуй. Ну и сегрегация по году рождения. Хотя я думаю, что идет борьба с Ахметовым и ставки повышаются. В России тоже есть фонд национального благосостояния, так когда начался кризис, они куча денег отдали местным олигархам (Дерипаскам и т.п.) для поддержки их заводов. Так что думаю тут такая же схема будет. И вопрос в чем хранить будут? В долларах или гривнах. А то Арахамия считает в долларах, но это как то не кошерно, в Украине своя денежная единица, так что скорее всего в гривнах, а через 18 или 16 лет, будет как с вкладами СССР, все съест инфляция. Так, что это все морковка для ослика.
ASF
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:41

  Rainbow написав:Може й правильно, коли 18тирічні діти будуть запитувати, а чого "Вані" є величезна виплата, а мені нема? То всі навколо скажуть, що цю виплату запровадив Президент Зеленський, а до нього був му%ак порошенко, який тільки розказувати гарно вмів.


Му%аки будуть цілувати дупу преЗЕденту Зеленському доки той буде користуватися грошима, які пообіцяв діткам му%аків (той самий Зеленський, який живе на державній дачі яку теж пообіців віддати діткам).

А грошей дітки звісно ніколи не побачать, бо найгеніальніший лідер сучасності Зеленський до того часу коли дітки підрастуть, все сп%здить на свої офшорчики (так само як колись спіз%ив гроші му%аків з Приватбанку).
akido
 
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