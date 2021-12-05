Економічний паспорт: у Зеленського пояснили, чому...

Додано: Вів 07 гру, 2021 15:04

Недра по Конституции принадлежат народу. Но у нас действуют принцип разделяй и властвуй. Ну и сегрегация по году рождения. Хотя я думаю, что идет борьба с Ахметовым и ставки повышаются. В России тоже есть фонд национального благосостояния, так когда начался кризис, они куча денег отдали местным олигархам (Дерипаскам и т.п.) для поддержки их заводов. Так что думаю тут такая же схема будет. И вопрос в чем хранить будут? В долларах или гривнах. А то Арахамия считает в долларах, но это как то не кошерно, в Украине своя денежная единица, так что скорее всего в гривнах, а через 18 или 16 лет, будет как с вкладами СССР, все съест инфляция. Так, что это все морковка для ослика.