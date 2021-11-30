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«Жовта» зона: як працюватиме транспорт у столиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 гру, 2021 12:02
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні Київ вийшов з "червоної" зони карантину та перейшов до "жовтої".
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