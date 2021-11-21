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Експорт зернових перевищив
26 мільйонів тонн — Мінагро

Експорт зернових перевищив 26 мільйонів тонн — Мінагро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 12:29

Експорт зернових перевищив 26 мільйонів тонн — Мінагро

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики.

Дивися повний текст Експорт зернових перевищив 26 мільйонів тонн — Мінагро.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 12:30

В переводе на язык доступный населению:
1. Зерно пригодное для изготовления хлеба вывезли.
2. оставшийся фураж подняли в цене и пхнут его, как кошерный хлеб.
3. Фураж в Украине недоступный для животноводства и птицеводства.
4. Клоуны приняли 5600 - теперь будут грабить каждую бабушку в селе, что держит курицу.
5. Землю не успели создать рынок земли, оказалось, что у неё заграничный хозяин. Теперь приняли 5600 - грабить будут каждую сельскую семью, каждого сельского жителя, что выращивает огород. более 0,5 Га, что бы не сдохнуть.
..........................................................................................................................................................
Чисто воплощение Ленинских идей после оккупации Украины https://streebogblog.wordpress.com/2017 ... %b2%d1%83/
Kudrjavuy
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