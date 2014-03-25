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"Сімейні молочні ферми"

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 14:37

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

Добрий день.
Пропоную розглянути можливість інвестування в проєкт "Сімейні молочні ферми". Цей проєкт має на меті створити всеукраїнську мережу з 5 000 сімейних молочних ферм, що дозволить виробляти понад 10% молока в Україні. На сьогодні, мережа сімейним молочних ферм налічує 123 господарства, які знаходяться в 10 регіонах України.
Стати інвестором проєкту можуть фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти України, шляхом внеску коштів у статутний капітал компанії. Отримані кошти направляються на створення сімейних молочних ферм та інфраструктури навколо них.
Дохід інвесторів формується з двох джерел:
зростання вартості частки компанії – у 7 разів до 2030 року
дивіденди – від 12% річних.
Більше про проєкт "Сімейні молочні ферми"
Ось тут детальніше про проєкт "Сімейні молочні ферми":
https://smf.org.ua/
https://www.youtube.com/channel/UChK1eo ... rXjrsxhm2w
https://www.facebook.com/simejni.molochni.fermy/
https://invest.smf.org.ua/?utm_source=s ... edium=site
СМФ
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 17:50

Re: Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

Станом на початок грудня 2021 року, мережа сімейних молочних ферм налічує 123 господарства, які знаходяться в 10 регіонах України. ТОП-3 регіонів за кількістю ферм: Хмельниччина – 36, Рівненщина – 21, Волинь – 20. Влітку 2021 року проєкт «Сімейні молочні ферми» почав своє поширення в інші регіони України, і зараз серед його учасників вже є 7 ферм із Полтавщини та 2 ферми з Сумщини. Також сімейні молочні ферми є в Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільських областях.
СМФ
 
Повідомлень: 2
З нами з: 07.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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