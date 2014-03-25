Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

Пропоную розглянути можливість інвестування в проєкт "Сімейні молочні ферми". Цей проєкт має на меті створити всеукраїнську мережу з 5 000 сімейних молочних ферм, що дозволить виробляти понад 10% молока в Україні. На сьогодні, мережа сімейним молочних ферм налічує 123 господарства, які знаходяться в 10 регіонах України.
Стати інвестором проєкту можуть фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти України, шляхом внеску коштів у статутний капітал компанії. Отримані кошти направляються на створення сімейних молочних ферм та інфраструктури навколо них.
Дохід інвесторів формується з двох джерел:
зростання вартості частки компанії – у 7 разів до 2030 року
дивіденди – від 12% річних.
Більше про проєкт "Сімейні молочні ферми"
Ось тут детальніше про проєкт "Сімейні молочні ферми":