Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

Наприкінці 2021 року ми традиційно підбиваємо підсумки та хочемо поділитися нашими досягненнями за рік:
⁃ кількість інвесторів зросла до 380 (+293 за рік);
⁃ загальна сума інвестицій склала 88 млн грн, з яких 30 млн грн від малих інвесторів (+27,5 млн грн за рік від малих інвесторів);
⁃ кількість ферм у проєкті зросла до 150 (+85 за рік);
⁃ кількість корів на сімейних фермах проєкту зросла до 1555 (+660 за рік);
⁃ здається молока щоденно – 30 тонн, з яких 15 тонн з промислової ферми, а решта з сітки сімейних ферм (+9 тонн за рік з СМФ);
⁃ кількість ферм у стані будівництва – 18;
⁃ кількість ферм, що очікують інвестиції – 127.
За цей рік ми:
⁃ розширили діяльність проєкту на Центральну та Східну Україну: відкрито представництва у Сумській, Миколаївській, Полтавській та Черкаській областях;
⁃ підписали 20 меморандумів про співпрацю з ОТГ, а також з такими компаніями як: «Брацлав», «АГРІТ», «International Farm Comparison Network» (IFCN) та ін.;
⁃ в рамках створення кластеру відкрили: Кормоцентр, Навчальний центр, Кредитну спілку «АГРО БІЗНЕС КРЕДИТ», сироварню «Юнікасоль», нетельне господарство потужністю 400 голів;
⁃ створили Дорадчу Раду проєкту з метою впровадження корпоративного управління та залучення експертної думки;
⁃ провели зустрічі з урядом, долучились до розробок постанов про відшкодування і державну підтримку сімейних фермерських господарств;
⁃ стали учасниками таких подій як: «Всеукраїнський молочний форум», «AgroAnimalITForum2021», «InvestForum UA», «Жити на відсотки», «МОЛОЧНА ФЕРМА. Ефективне виробництво», «Local to Global», «Family business awards» та багато інших;
⁃ провели 5 екскурсій та зняли понад 20 відео-екскурсій на ферми проєкту.
У Новий рік йдемо з новими силами і планами! З прийдешнім Новим роком та Різдвом! Ваша команда «Сімейні молочні ферми».