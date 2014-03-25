Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

Наприкінці 2021 року ми традиційно підбиваємо підсумки та хочемо поділитися нашими досягненнями за рік: ⁃ кількість інвесторів зросла до 380 (+293 за рік); ⁃ загальна сума інвестицій склала 88 млн грн, з яких 30 млн грн від малих інвесторів (+27,5 млн грн за рік від малих інвесторів); ⁃ кількість ферм у проєкті зросла до 150 (+85 за рік); ⁃ кількість корів на сімейних фермах проєкту зросла до 1555 (+660 за рік); ⁃ здається молока щоденно – 30 тонн, з яких 15 тонн з промислової ферми, а решта з сітки сімейних ферм (+9 тонн за рік з СМФ); ⁃ кількість ферм у стані будівництва – 18; ⁃ кількість ферм, що очікують інвестиції – 127. За цей рік ми: ⁃ розширили діяльність проєкту на Центральну та Східну Україну: відкрито представництва у Сумській, Миколаївській, Полтавській та Черкаській областях; ⁃ підписали 20 меморандумів про співпрацю з ОТГ, а також з такими компаніями як: «Брацлав», «АГРІТ», «International Farm Comparison Network» (IFCN) та ін.; ⁃ в рамках створення кластеру відкрили: Кормоцентр, Навчальний центр, Кредитну спілку «АГРО БІЗНЕС КРЕДИТ», сироварню «Юнікасоль», нетельне господарство потужністю 400 голів; ⁃ створили Дорадчу Раду проєкту з метою впровадження корпоративного управління та залучення експертної думки; ⁃ провели зустрічі з урядом, долучились до розробок постанов про відшкодування і державну підтримку сімейних фермерських господарств; ⁃ стали учасниками таких подій як: «Всеукраїнський молочний форум», «AgroAnimalITForum2021», «InvestForum UA», «Жити на відсотки», «МОЛОЧНА ФЕРМА. Ефективне виробництво», «Local to Global», «Family business awards» та багато інших; ⁃ провели 5 екскурсій та зняли понад 20 відео-екскурсій на ферми проєкту. У Новий рік йдемо з новими силами і планами! З прийдешнім Новим роком та Різдвом! Ваша команда «Сімейні молочні ферми».
З 20 січня 2022 року стартує наступна, 3 фаза залучення інвестицій у проєкт «Сімейні молочні ферми». За підсумками двох фаз, у проєкт було інвестовано понад 31,7 млн грн приватних коштів, а спільнота інвесторів зросла до 398 осіб. Загалом 2021 рік став успішним для проєкту «Сімейні молочні ферми», адже кількість нових інвесторів склала 311 осіб, а загальна сума залучених інвестицій – 29 млн грн. Крім українців, в проєкт «Сімейні молочні ферми» кошти вкладали й іноземні громадяни. Так, минулого року до інвесторів проєкту приєдналися інвестори з Німеччини та Індонезії. Нагадуємо, що залучення приватних інвестицій у проєкт «Сімейні молочні ферми» стартувало влітку 2020 року. За півтора року в проєкт було інвестовано понад 31,7 млн грн. Завдяки цим коштам мережа сімейних молочних ферм зросла до 150 учасників з 11 регіонів України. Слід зазначити, що умови наступного, 1 раунду третьої фази залучення інвестицій, передбачають зростання мінімального інвестиційного внеску з 50 000 грн до 60 000 грн.
Станом на кінець січня 2022 року, кількість учасників проєкту «Сімейні молочні ферми» зросла до 151. Крім цього, ще 18 фермерських господарств знаходиться в процесі будівництва. Лідером за кількістю діючих сімейних молочних ферм є Хмельницька область. Тут знаходиться 37 фермерських господарств-учасників проєкту. На 2 та 3 місці розмістилися Волинська та Рівненська області, з 26 та 23 діючими фермами. Досить непогані темпи відкриття ферм демонструють регіони, куди проєкт тільки «зайшов»: Полтавщина – 9 ферм, Миколаївщина – 6 ферм та Сумщина – 4 ферми. Всього за 2021 рік кількість нових учасників зросла на 92 ферми, а кількість регіонів присутності – до 11. Проєкт «Сімейні молочні ферми», крім вищезазначених областей, діє у Львівській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях. Загалом же в планах проєкту відкрити 5 000 сімейних молочних ферм по всій території України. Ставши учасником проєкту «Сімейні молочні ферми», фермери отримують різноманітну та різносторонню підтримку, яка включає фінансування придбання обладнання, поголів’я та будівництво корівника, зоотехнічні та ветеринарні послуги, навчання та підвищення кваліфікації фермерів, бухгалтерське та юридичне супроводження діяльності, а також допомога в отриманні державних дотацій для сільського господарства.