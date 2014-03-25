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"Сімейні молочні ферми"

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 17:19

СМФ
;) зайти можна якщо є аккаунт, ви впевнені що він є в 100 людей?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 12:21

greenozon
якщо немає аккаунту, то ж досить просто зареєструватися. Або можете відвідати https://smf.org.ua/ або сторінку в https://www.youtube.com/channel/UChK1eo1-sROH1rXjrsxhm2w.
Там також достатньо інформації про Проєкт.
СМФ
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 12:28

Дякую
я просто хотів натякнути, що більшість компаній в ФБ дійсно публічні - не вимагають ніяких зайвих логувань, а у вас виходить якась секта - лише для своїх...

перепрошую, неприємно
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 17:28

greenozon
от серйозно я не розумію, що не так. От чесно для мене це не зрозуміло. Якщо всі можуть зайти в Facebook і переглянути всю необхідну інформацію. А незалогінившись, я там взагалі ніякої інформації не побачу, навіть від інших публічних компаній :D .
СМФ
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:37

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

У Хмельницькій області знаходиться найбільше ферм проєкту – 39. Усі вони не залишаються осторонь і допомагають хто чим може: молоком, притулком, речами, коштами, продовольством.
Так, сім’я Валерія Волицького, який є власником СМФ «Молочна імперія» у селі Печеське Хмельницької області, на абсолютно безкоштовній основі виготовила сир для наших захисників.
Родина навіть у ці важкі часи займається не тільки фермерством, а й проявляє активну громадянську позицію. Мирні мешканці займають свої – теж оборонні позиції.
Продовольча безпека та економіка стоять зараз практично на рівні із військовим захистом. Навіть власноруч виготовлений сир – потужна зброя і захист.
Долучайтесь до допомоги фермерам за посиланням:
https://secure.wayforpay.com/payment/ua ... federation
СМФ
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:38

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

Пітримючи фемерів - ми також підтримуємо Україну.
https://secure.wayforpay.com/payment/ua ... federation
СМФ
 
Повідомлень: 20
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