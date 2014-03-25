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"Сімейні молочні ферми"

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 17:19

СМФ
;) зайти можна якщо є аккаунт, ви впевнені що він є в 100 людей?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 12:21

greenozon
якщо немає аккаунту, то ж досить просто зареєструватися. Або можете відвідати https://smf.org.ua/ або сторінку в https://www.youtube.com/channel/UChK1eo1-sROH1rXjrsxhm2w.
Там також достатньо інформації про Проєкт.
СМФ
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 12:28

Дякую
я просто хотів натякнути, що більшість компаній в ФБ дійсно публічні - не вимагають ніяких зайвих логувань, а у вас виходить якась секта - лише для своїх...

перепрошую, неприємно
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 17:28

greenozon
от серйозно я не розумію, що не так. От чесно для мене це не зрозуміло. Якщо всі можуть зайти в Facebook і переглянути всю необхідну інформацію. А незалогінившись, я там взагалі ніякої інформації не побачу, навіть від інших публічних компаній :D .
СМФ
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:37

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

У Хмельницькій області знаходиться найбільше ферм проєкту – 39. Усі вони не залишаються осторонь і допомагають хто чим може: молоком, притулком, речами, коштами, продовольством.
Так, сім’я Валерія Волицького, який є власником СМФ «Молочна імперія» у селі Печеське Хмельницької області, на абсолютно безкоштовній основі виготовила сир для наших захисників.
Родина навіть у ці важкі часи займається не тільки фермерством, а й проявляє активну громадянську позицію. Мирні мешканці займають свої – теж оборонні позиції.
Продовольча безпека та економіка стоять зараз практично на рівні із військовим захистом. Навіть власноруч виготовлений сир – потужна зброя і захист.
Долучайтесь до допомоги фермерам за посиланням:
https://secure.wayforpay.com/payment/ua ... federation
СМФ
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:38

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

Пітримючи фемерів - ми також підтримуємо Україну.
https://secure.wayforpay.com/payment/ua ... federation
СМФ
 
Повідомлень: 22
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 16:49

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

Проєкт «Сімейні молочні ферми» створив телеграм-канал “СМФ Агро Допомога” https://t.me/SMF_AgroHelp. Тут всі зацікавлені зможуть отримати кваліфіковану допомогу від спеціалістів проєкту за наступними питаннями:
• ветеринарія,
• зоотехніка,
• посівна 2022,
• дотації та держпідтримка,
• юридичні та бухгалтерські консультації,
• переїзд ферм та фермерського бізнесу з охоплених війною регіонів тощо.
Проєкт «Сімейні молочні ферми» готовий прийняти дотичний бізнес (сироварні, молочні ферми, кормоцентри) на свої потужності та допомогти фермерам з охоплених війною регіонів «стати на ноги» в західній Україні. Крім цього, ветеринари, зоотехніки, економісти, юристи проєкту можуть надати консультації за будь-яким питання, які стосуються годівлі ВРХ, випоювання молодняку, підбору кормової бази, отримання дотацій і відкритті молочного бізнесу.
СМФ
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 08:27

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

Коротко про стан справ проєкту «Сімейні молочні ферми» 🐮 🐮 🐮
✔️⚔️станом на 21 квітня 2022 року 37 сімейних молочних ферм знаходяться в зоні бойових дій та прифронтовій території (Сумська, Миколаївська, Полтавська, Житомирська області);
✔️🛡️експансія в східні та південні області зупинена. Головна мета – розвиток і збереження діючих сімейних молочних ферм;
✔️🚜проведена посівна на площі понад 2 000 га;
✔️🥛 придбано обладнання для власної переробки молока потужністю 1 000 кг на добу;
✔️🙏 здійснюється підтримка абсолютно всіх ферм-учасників, в тому числі з регіонів де ведуться бойові дії. Вдалося зібрати для 2-х сімейних ферм в Миколаївській обл 33 тис грн і для сімейної молочної ферми в Сумській обл – 41,6 тис грн;
✔️💵через вебсайт для збору допомоги сімейним молочним фермам вдалося зібрати 137 тис. грн. Частину з цих коштів було направлено для придбання насіннєвого матеріалу для СМФ. Крім цього інвестори-донори Проєкту надали допомогу мастилом і тарою для пакування кормів на суму 182 тис. грн;
✔️ℹ️створений Telegram-канал СМФ Агро Допомога;
✔️📚вивчається можливість експорту сирів в Європу. Планується 3-ох тижневий рекламний тур з продукцією СМФ по країнам Європи.
Долучитися до допомоги фермерам можна через https://secure.wayforpay.com/payment/ua ... federation.
Дякуємо за підтримку
СМФ
 
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