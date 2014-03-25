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"Сімейні молочні ферми"

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 17:19

СМФ
;) зайти можна якщо є аккаунт, ви впевнені що він є в 100 людей?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 12:21

greenozon
якщо немає аккаунту, то ж досить просто зареєструватися. Або можете відвідати https://smf.org.ua/ або сторінку в https://www.youtube.com/channel/UChK1eo1-sROH1rXjrsxhm2w.
Там також достатньо інформації про Проєкт.
СМФ
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 12:28

Дякую
я просто хотів натякнути, що більшість компаній в ФБ дійсно публічні - не вимагають ніяких зайвих логувань, а у вас виходить якась секта - лише для своїх...

перепрошую, неприємно
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 17:28

greenozon
от серйозно я не розумію, що не так. От чесно для мене це не зрозуміло. Якщо всі можуть зайти в Facebook і переглянути всю необхідну інформацію. А незалогінившись, я там взагалі ніякої інформації не побачу, навіть від інших публічних компаній :D .
СМФ
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:37

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

У Хмельницькій області знаходиться найбільше ферм проєкту – 39. Усі вони не залишаються осторонь і допомагають хто чим може: молоком, притулком, речами, коштами, продовольством.
Так, сім’я Валерія Волицького, який є власником СМФ «Молочна імперія» у селі Печеське Хмельницької області, на абсолютно безкоштовній основі виготовила сир для наших захисників.
Родина навіть у ці важкі часи займається не тільки фермерством, а й проявляє активну громадянську позицію. Мирні мешканці займають свої – теж оборонні позиції.
Продовольча безпека та економіка стоять зараз практично на рівні із військовим захистом. Навіть власноруч виготовлений сир – потужна зброя і захист.
Долучайтесь до допомоги фермерам за посиланням:
https://secure.wayforpay.com/payment/ua ... federation
СМФ
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:38

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

Пітримючи фемерів - ми також підтримуємо Україну.
https://secure.wayforpay.com/payment/ua ... federation
СМФ
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 16:49

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

Проєкт «Сімейні молочні ферми» створив телеграм-канал “СМФ Агро Допомога” https://t.me/SMF_AgroHelp. Тут всі зацікавлені зможуть отримати кваліфіковану допомогу від спеціалістів проєкту за наступними питаннями:
• ветеринарія,
• зоотехніка,
• посівна 2022,
• дотації та держпідтримка,
• юридичні та бухгалтерські консультації,
• переїзд ферм та фермерського бізнесу з охоплених війною регіонів тощо.
Проєкт «Сімейні молочні ферми» готовий прийняти дотичний бізнес (сироварні, молочні ферми, кормоцентри) на свої потужності та допомогти фермерам з охоплених війною регіонів «стати на ноги» в західній Україні. Крім цього, ветеринари, зоотехніки, економісти, юристи проєкту можуть надати консультації за будь-яким питання, які стосуються годівлі ВРХ, випоювання молодняку, підбору кормової бази, отримання дотацій і відкритті молочного бізнесу.
СМФ
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 08:27

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

Коротко про стан справ проєкту «Сімейні молочні ферми» 🐮 🐮 🐮
✔️⚔️станом на 21 квітня 2022 року 37 сімейних молочних ферм знаходяться в зоні бойових дій та прифронтовій території (Сумська, Миколаївська, Полтавська, Житомирська області);
✔️🛡️експансія в східні та південні області зупинена. Головна мета – розвиток і збереження діючих сімейних молочних ферм;
✔️🚜проведена посівна на площі понад 2 000 га;
✔️🥛 придбано обладнання для власної переробки молока потужністю 1 000 кг на добу;
✔️🙏 здійснюється підтримка абсолютно всіх ферм-учасників, в тому числі з регіонів де ведуться бойові дії. Вдалося зібрати для 2-х сімейних ферм в Миколаївській обл 33 тис грн і для сімейної молочної ферми в Сумській обл – 41,6 тис грн;
✔️💵через вебсайт для збору допомоги сімейним молочним фермам вдалося зібрати 137 тис. грн. Частину з цих коштів було направлено для придбання насіннєвого матеріалу для СМФ. Крім цього інвестори-донори Проєкту надали допомогу мастилом і тарою для пакування кормів на суму 182 тис. грн;
✔️ℹ️створений Telegram-канал СМФ Агро Допомога;
✔️📚вивчається можливість експорту сирів в Європу. Планується 3-ох тижневий рекламний тур з продукцією СМФ по країнам Європи.
Долучитися до допомоги фермерам можна через https://secure.wayforpay.com/payment/ua ... federation.
Дякуємо за підтримку
СМФ
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:32

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

Проєкт «Сімейні молочні ферми» продовжує і під час війни залучати інвестиції.
Так з 24 лютого було отримано 505 тисяч грн інвестицій, а спільнота інвесторів зросла до 401 особи. Завдяки отриманим коштам було закуплено обладнання для переробки молока.
Випуск власної молочної продукції дасть можливість Проєкту «Сімейні молочні ферми» покращити рентабельність бізнесу та підвищити його стійкість до кризи. Крім цього, вдасться ефективніше виконати завдання по забезпеченню продовольчої безпеки регіону.
Нагадуємо, що залучення приватних інвестицій у проєкт «Сімейні молочні ферми» стартувало влітку 2020 року. За два роки в Проєкт було інвестовано понад 32,6 млн грн. Завдяки цим коштам мережа сімейних молочних ферм зросла до майже 170 учасників з 12 регіонів України.
СМФ
 
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