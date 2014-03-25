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"Сімейні молочні ферми"

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 09:03

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

🔥ZOOM для потенційних інвесторів ПРОЄКТУ «СІМЕЙНІ МОЛОЧНІ ФЕРМИ» 🐄🚜

❗️Якщо у 2000 році Ви вклали в агробізнес 100$💵, то у 2021 році Ви отримали прибуток 👉 1070$💰, фактичне зростання прибутку більше ніж 10 разів!💪 (на підставі даних Укрстат).
ℹ️Зростання населення і цін на харчові продукти зробило сільське господарство дуже цікавим напрямом для інвестицій. Ось, наприклад, найбільші власники ферм у США👇:
✔️Джон Мелоун, колишній головний виконавчий директор Telecommunications Inc. і голова Liberty Media власник 890 300 га землі
✔️Томас Петерфі, голова Interactive Brokers, володіє 235 100 га
✔️генеральний директор Amazon Джефф Безос власник 170 000 га
✔️Білл та Міранда Гейтс з 2014 року активно інвестують в ферми в США і вже володіють 108 500 га с/г землі
Чому всі ці відомі та багаті люди інвестують у сільське господарство, а особливо в останні роки? 🤔 Відповідь дуже проста.

ℹ️ Виробництво сільськогосподарської продукції створює додану вартість у реальному виражені. І в цю вартість вже включені інфляційні ризики. Як наслідок, інвестиції в с/г – хороший спосіб забезпечити стабільний дохід та захист від інфляції в непевний час.

Більше про дохід від інвестицій у найбільший в Україні імпакт проєкт в молочному тваринництві «Сімейні молочні ферми» дізнавайтесь на нашій онлайн-зустрічі, яка відбудеться:
📅 1 червня
⏰ 19:00

Реєстрація тут - https://events.smfua.com/
СМФ
 
Повідомлень: 26
З нами з: 07.12.21
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:07

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

До 1 травня Український державний фонд підтримки фермерських господарств приймав документі на фінансування потреб фермерів 🐄🚜.

Повністю відповідали вимогам та змогли взяти участь в цій програмі лише 14 учасників👨 проєкту «Сімейні молочні ферми» з 5 областей України 🇺🇦.

ℹ️Команда проєкту здійснювала підготовку бізнес-планів та допомагала сформувати пакети документів, щоб фермери змогли отримати кошти на необхідні для них речі, а саме придбати техніку, обладнання, корів і тим самим покращити ефективність свого бізнесу.
І вже є перші позитивні результати❗ 7 фермерів-учасників проєкту «Сімейні молочні ферми» отримали погодження фінансування на загальну суму 1,6 млн грн💰💪 Але, на жаль, не всі заявки були задоволені Фондом повною мірою. У зв’язку з обмеженим бюджетом кільком фермерам виділили менше коштів, ніж вони вказували у зверненні.

Очікується, що упродовж тижня будуть отримані результати щодо решти фермерів-учасників проєкту «Сімейні молочні ферми».
СМФ
 
Повідомлень: 26
З нами з: 07.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1234
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