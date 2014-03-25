Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

❗️Якщо у 2000 році Ви вклали в агробізнес 100$💵, то у 2021 році Ви отримали прибуток 👉 1070$💰, фактичне зростання прибутку більше ніж 10 разів!💪 (на підставі даних Укрстат).
ℹ️Зростання населення і цін на харчові продукти зробило сільське господарство дуже цікавим напрямом для інвестицій. Ось, наприклад, найбільші власники ферм у США👇:
✔️Джон Мелоун, колишній головний виконавчий директор Telecommunications Inc. і голова Liberty Media власник 890 300 га землі
✔️Томас Петерфі, голова Interactive Brokers, володіє 235 100 га
✔️генеральний директор Amazon Джефф Безос власник 170 000 га
✔️Білл та Міранда Гейтс з 2014 року активно інвестують в ферми в США і вже володіють 108 500 га с/г землі
Чому всі ці відомі та багаті люди інвестують у сільське господарство, а особливо в останні роки? 🤔 Відповідь дуже проста.
ℹ️ Виробництво сільськогосподарської продукції створює додану вартість у реальному виражені. І в цю вартість вже включені інфляційні ризики. Як наслідок, інвестиції в с/г – хороший спосіб забезпечити стабільний дохід та захист від інфляції в непевний час.
Більше про дохід від інвестицій у найбільший в Україні імпакт проєкт в молочному тваринництві «Сімейні молочні ферми» дізнавайтесь на нашій онлайн-зустрічі, яка відбудеться:
📅 1 червня
⏰ 19:00
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