Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

🔥ZOOM для потенційних інвесторів ПРОЄКТУ «СІМЕЙНІ МОЛОЧНІ ФЕРМИ» 🐄🚜
❗️Якщо у 2000 році Ви вклали в агробізнес 100$💵, то у 2021 році Ви отримали прибуток 👉 1070$💰, фактичне зростання прибутку більше ніж 10 разів!💪 (на підставі даних Укрстат). ℹ️Зростання населення і цін на харчові продукти зробило сільське господарство дуже цікавим напрямом для інвестицій. Ось, наприклад, найбільші власники ферм у США👇: ✔️Джон Мелоун, колишній головний виконавчий директор Telecommunications Inc. і голова Liberty Media власник 890 300 га землі ✔️Томас Петерфі, голова Interactive Brokers, володіє 235 100 га ✔️генеральний директор Amazon Джефф Безос власник 170 000 га ✔️Білл та Міранда Гейтс з 2014 року активно інвестують в ферми в США і вже володіють 108 500 га с/г землі Чому всі ці відомі та багаті люди інвестують у сільське господарство, а особливо в останні роки? 🤔 Відповідь дуже проста.
ℹ️ Виробництво сільськогосподарської продукції створює додану вартість у реальному виражені. І в цю вартість вже включені інфляційні ризики. Як наслідок, інвестиції в с/г – хороший спосіб забезпечити стабільний дохід та захист від інфляції в непевний час.
Більше про дохід від інвестицій у найбільший в Україні імпакт проєкт в молочному тваринництві «Сімейні молочні ферми» дізнавайтесь на нашій онлайн-зустрічі, яка відбудеться: 📅 1 червня ⏰ 19:00
До 1 травня Український державний фонд підтримки фермерських господарств приймав документі на фінансування потреб фермерів 🐄🚜.
Повністю відповідали вимогам та змогли взяти участь в цій програмі лише 14 учасників👨 проєкту «Сімейні молочні ферми» з 5 областей України 🇺🇦.
ℹ️Команда проєкту здійснювала підготовку бізнес-планів та допомагала сформувати пакети документів, щоб фермери змогли отримати кошти на необхідні для них речі, а саме придбати техніку, обладнання, корів і тим самим покращити ефективність свого бізнесу. І вже є перші позитивні результати❗ 7 фермерів-учасників проєкту «Сімейні молочні ферми» отримали погодження фінансування на загальну суму 1,6 млн грн💰💪 Але, на жаль, не всі заявки були задоволені Фондом повною мірою. У зв’язку з обмеженим бюджетом кільком фермерам виділили менше коштів, ніж вони вказували у зверненні.
Очікується, що упродовж тижня будуть отримані результати щодо решти фермерів-учасників проєкту «Сімейні молочні ферми».
📌43 сімейні молочні ферми отримали насіння кукурудзи від USAID👍 ℹ Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках програми з аграрного та сільського розвитку (АГРО) надало посівний матеріал – насіння кукурудзи фермерам Рівненської, Хмельницької, Тернопільської, Вінницької областей.
Серед отримувачів допомоги – 43 ферми-учасники проєкту «Сімейні молочні ферми», зокрема👇:
🌾14 ферм з Рівненської обл. - 121 посівних одиниць (мішків); 🌾3 ферми з Вінницької обл. - 27 п.о. 🌾7 ферм з Тернопільської обл. - 86 п.о. 🌾19 ферм з Хмельницької обл. - 123 п.о.
Варто зазначити, що допомога прийшла вчасно. Адже вже зібрані з полів ранні кормові культури і звільнилися посівні площі, які потрібно засівати. Завдяки фінансуванню проєкту USAID АГРО та СОК «Зерновий», який забезпечив закупівлю, логістику насіння і консультаційний супровід, у власників сімейних молочних ферм з’явилася впевненість в отриманні майбутніх врожаїв, які стануть основою для міцної кормової бази та високих надоїв молока.
🔥Понад 200 осіб зареєструвалися на навчання, яке проводила команда проєкту «Сімейні молочні ферми» 👨🎓 👨🎓 👨🎓
⬇️ Протягом червня команда проєкту «Сімейні молочні ферми» проводила навчання 👨🎓 малих виробників молока за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України». На участь в заході було зареєстровано понад 200 осіб практично зі всієї України💪💪💪.
В онлайн-режимі було розглянуто 4 важливі теми👇:
📌 «Організація виробництва молока в дрібнотоварних господарствах» – 2 червня, 💰💰💰 📌 «Гігієна утримання тварин» – 13 червня, 🐄🐄🐄 📌 «Вплив годівлі на якість молока» – 19 червня, 🥛🥛🥛 📌 «Доїння, зберігання та транспортування молока» – 26 червня. 🐮 🐮 🐮
Також було організовано 2 демонстраційні покази🚌 сімейних молочних ферм – «Юнікасоль» (24 червня) та «Відродження» (28 червня). Кожен візит складався з теоретичної та практичної частини, а також вільного спілкування між учасниками🧑🎤.
❗Дані заходи проводилися за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія), Quality FOOD Trade Program, www.qftp.org.