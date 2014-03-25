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"Сімейні молочні ферми"

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 09:03

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

🔥ZOOM для потенційних інвесторів ПРОЄКТУ «СІМЕЙНІ МОЛОЧНІ ФЕРМИ» 🐄🚜

❗️Якщо у 2000 році Ви вклали в агробізнес 100$💵, то у 2021 році Ви отримали прибуток 👉 1070$💰, фактичне зростання прибутку більше ніж 10 разів!💪 (на підставі даних Укрстат).
ℹ️Зростання населення і цін на харчові продукти зробило сільське господарство дуже цікавим напрямом для інвестицій. Ось, наприклад, найбільші власники ферм у США👇:
✔️Джон Мелоун, колишній головний виконавчий директор Telecommunications Inc. і голова Liberty Media власник 890 300 га землі
✔️Томас Петерфі, голова Interactive Brokers, володіє 235 100 га
✔️генеральний директор Amazon Джефф Безос власник 170 000 га
✔️Білл та Міранда Гейтс з 2014 року активно інвестують в ферми в США і вже володіють 108 500 га с/г землі
Чому всі ці відомі та багаті люди інвестують у сільське господарство, а особливо в останні роки? 🤔 Відповідь дуже проста.

ℹ️ Виробництво сільськогосподарської продукції створює додану вартість у реальному виражені. І в цю вартість вже включені інфляційні ризики. Як наслідок, інвестиції в с/г – хороший спосіб забезпечити стабільний дохід та захист від інфляції в непевний час.

Більше про дохід від інвестицій у найбільший в Україні імпакт проєкт в молочному тваринництві «Сімейні молочні ферми» дізнавайтесь на нашій онлайн-зустрічі, яка відбудеться:
📅 1 червня
⏰ 19:00

Реєстрація тут - https://events.smfua.com/
СМФ
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:07

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

До 1 травня Український державний фонд підтримки фермерських господарств приймав документі на фінансування потреб фермерів 🐄🚜.

Повністю відповідали вимогам та змогли взяти участь в цій програмі лише 14 учасників👨 проєкту «Сімейні молочні ферми» з 5 областей України 🇺🇦.

ℹ️Команда проєкту здійснювала підготовку бізнес-планів та допомагала сформувати пакети документів, щоб фермери змогли отримати кошти на необхідні для них речі, а саме придбати техніку, обладнання, корів і тим самим покращити ефективність свого бізнесу.
І вже є перші позитивні результати❗ 7 фермерів-учасників проєкту «Сімейні молочні ферми» отримали погодження фінансування на загальну суму 1,6 млн грн💰💪 Але, на жаль, не всі заявки були задоволені Фондом повною мірою. У зв’язку з обмеженим бюджетом кільком фермерам виділили менше коштів, ніж вони вказували у зверненні.

Очікується, що упродовж тижня будуть отримані результати щодо решти фермерів-учасників проєкту «Сімейні молочні ферми».
СМФ
 
Повідомлень: 31
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 18:54

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

Фермери проєкту «Сімейні молочні ферми» отримали фінансування на 3,33 млн грн 🐄💰💪

12 фермерів-учасників👨‍🌾👨‍🌾👨‍🌾 з 6 регіонів України🇺🇦 отримали позитивні рішення👍 від Українського державного фонду підтримки фермерських господарств💪.

Кошти фермери👨‍🌾 планують використати на придбання обладнання для сироварні🧀, на придбання сільськогосподарської техніки🚜 та обладнання для корівників, а ще на збільшення поголів’я ВРХ🐄.

Команда проєкту допомогла фермерам👨‍🌾 скласти бізнес-плани та подати заявки на фінансування, що підвищило шанси на отримання позитивної відповіді.
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 20:37

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

Наші постійні партнери з всесвітньо відомої аудиторської компанії Baker Tilly зробили оцінку бізнесу станом на 🗓️31.12.2021 р🗓️.

Результат – вартість проєкту зросла на 16,8%, до 205,52 млн грн📈📈📈.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:16

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

📌43 сімейні молочні ферми отримали насіння кукурудзи від USAID👍
ℹ Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках програми з аграрного та сільського розвитку (АГРО) надало посівний матеріал – насіння кукурудзи фермерам Рівненської, Хмельницької, Тернопільської, Вінницької областей.

Серед отримувачів допомоги – 43 ферми-учасники проєкту «Сімейні молочні ферми», зокрема👇:

🌾14 ферм з Рівненської обл. - 121 посівних одиниць (мішків);
🌾3 ферми з Вінницької обл. - 27 п.о.
🌾7 ферм з Тернопільської обл. - 86 п.о.
🌾19 ферм з Хмельницької обл. - 123 п.о.

Варто зазначити, що допомога прийшла вчасно. Адже вже зібрані з полів ранні кормові культури і звільнилися посівні площі, які потрібно засівати. Завдяки фінансуванню проєкту USAID АГРО та СОК «Зерновий», який забезпечив закупівлю, логістику насіння і консультаційний супровід, у власників сімейних молочних ферм з’явилася впевненість в отриманні майбутніх врожаїв, які стануть основою для міцної кормової бази та високих надоїв молока.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:04

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

🔥Понад 200 осіб зареєструвалися на навчання, яке проводила команда проєкту «Сімейні молочні ферми» 👨‍🎓 👨‍🎓 👨‍🎓

⬇️ Протягом червня команда проєкту «Сімейні молочні ферми» проводила навчання 👨‍🎓 малих виробників молока за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України». На участь в заході було зареєстровано понад 200 осіб практично зі всієї України💪💪💪.

В онлайн-режимі було розглянуто 4 важливі теми👇:

📌 «Організація виробництва молока в дрібнотоварних господарствах» – 2 червня, 💰💰💰
📌 «Гігієна утримання тварин» – 13 червня, 🐄🐄🐄
📌 «Вплив годівлі на якість молока» – 19 червня, 🥛🥛🥛
📌 «Доїння, зберігання та транспортування молока» – 26 червня. 🐮 🐮 🐮

Також було організовано 2 демонстраційні покази🚌 сімейних молочних ферм – «Юнікасоль» (24 червня) та «Відродження» (28 червня). Кожен візит складався з теоретичної та практичної частини, а також вільного спілкування між учасниками🧑‍🎤.

❗Дані заходи проводилися за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія), Quality FOOD Trade Program, www.qftp.org.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:07

Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

Проєкт «Сімейні молочні ферми» попри складні воєнні часи продовжує підтримувати економіку України та місцевих громад. Так за 1 півріччя 2022 року в загальному всіма учасниками проєкту до бюджетів різних рівнів було сплачено податків на понад 5 млн грн. 💪💪💪
ℹ️ Більшість фермерів-учасників проєкту «Сімейні молочні ферми» перебувають на 4 групі платника єдиного податку (близько 80%). Ще 20% учасників віддали перевагу 2 та 3 групі (їх кількість приблизно однакова).
Варто зазначити, що з початку війни молочні фермери опинилися в скрутному становищі – ціна на молоко різко впала до 1-2 грн за 1 л. Але й при такій вартості молокозаводи не хотіли його забирати. В результаті, багато фермерів, особливо в прифронтових зонах опинилися без заробітку. Крім цього, згідно зі змінами в податковому законодавстві, сплата єдиного податку під час воєнного стану є добровільною.
❗Проте фермери-учасники проєкту «Сімейні молочні ферми» продовжили сплачувати всі внески в бюджет держави та громад і таким чином роблять свій внесок в підтримку економіки країни👏👏👏.
ℹ️ Нагадуємо, що в проєкті «Сімейні молочні ферми» бере участь 169 фермерських господарств з 12 регіонів України. Обов’язковою умовою участі в проєкті є офіційна реєстрація бізнесу.
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