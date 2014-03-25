Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

Додано: Сер 31 сер, 2022 08:38

Проєкт «Сімейні молочні ферми» запустив 👉👉👉вебсайтдля підтримки українських фермерів. Головне завдання цього благодійного ресурсу залучити кошти для конкретних фермерських родин на конкретно визначені потреби. Тут розміщується інформація про ферми, які потребують різноманітної допомоги: від збору коштів на ліки до придбання техніки чи обладнання.❗Зараз на вебсайті розміщена інформація про чотири сімейні молочні ферми👨‍🌾👇:📌Сімейна молочна ферма «Молочна хмаринка» (Волинська обл.): її власниками є багатодітна родина Топилко. Їм дуже потрібний мототрактор та навісне обладнання до нього. Придбання цієї техніки дозволить власнику оптимізувати та покращити виробничі процеси і суттєво економити на оренді техніки.📌Сімейна молочна ферма «Магл» (Вінницька обл.): її власник Микола Поляруш все життя має справу з коровами. Зараз на його фермі 14 корів, 5 телиць. Близько тисячі кілограмів молока з початку війни сім’я Миколи передала Збройним силам України, ще стільки ж – тимчасово переміщеним особам та населенню. Придбання прес-підбирача (тюкопресу) допоможе родині фермерів автоматизувати заготівлю корму. А це збільшення надоїв молока і можливість розвитку для ферми.📌Сімейна молочна ферма «Зелена родина» (Хмельницька обл.): у сім’ї Лисенко, власників ферми, невтішні новини – у 38-річної Нелі Лисенко діагностували онкологію. Щоб врятувати маму трьох дітей та дружину потрібно 12 процедур хімієтерапії, вартістю 30 тисяч гривень кожна, тобто в загальному підсумку 360 тисяч гривень.📌Сімейна молочна ферма «Відродження» (Рівненська обл.): власники ферми – родина Никончуків стала відомою на всю Україну завдяки сюжетам, які зняли національні телеканали. У перші місяці війни родина прихистила понад 20 біженців з охоплених війною регіонів. У 2022 році Никончуки планували збудувати ферму на 40 голів. Однак війна стала на перешкоді: ціна на будівельні матеріали та корови зросла, а на молоко – так і залишилися низькою. Як результат – плани на нову ферму приходиться відкласти.❗❗❗ Цей сайт дає унікальну можливість допомогти конкретній українській фермерській родині зібрати кошти на придбання тих речей, які вони вкрай потребують сьогодні, щоб вже завтра виробляти ще більше фермерської продукції.