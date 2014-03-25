Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

🔥ZOOM для потенційних інвесторів ПРОЄКТУ «СІМЕЙНІ МОЛОЧНІ ФЕРМИ» 🐄🚜
❗️Якщо у 2000 році Ви вклали в агробізнес 100$💵, то у 2021 році Ви отримали прибуток 👉 1070$💰, фактичне зростання прибутку більше ніж 10 разів!💪 (на підставі даних Укрстат). ℹ️Зростання населення і цін на харчові продукти зробило сільське господарство дуже цікавим напрямом для інвестицій. Ось, наприклад, найбільші власники ферм у США👇: ✔️Джон Мелоун, колишній головний виконавчий директор Telecommunications Inc. і голова Liberty Media власник 890 300 га землі ✔️Томас Петерфі, голова Interactive Brokers, володіє 235 100 га ✔️генеральний директор Amazon Джефф Безос власник 170 000 га ✔️Білл та Міранда Гейтс з 2014 року активно інвестують в ферми в США і вже володіють 108 500 га с/г землі Чому всі ці відомі та багаті люди інвестують у сільське господарство, а особливо в останні роки? 🤔 Відповідь дуже проста.
ℹ️ Виробництво сільськогосподарської продукції створює додану вартість у реальному виражені. І в цю вартість вже включені інфляційні ризики. Як наслідок, інвестиції в с/г – хороший спосіб забезпечити стабільний дохід та захист від інфляції в непевний час.
Більше про дохід від інвестицій у найбільший в Україні імпакт проєкт в молочному тваринництві «Сімейні молочні ферми» дізнавайтесь на нашій онлайн-зустрічі, яка відбудеться: 📅 1 червня ⏰ 19:00
До 1 травня Український державний фонд підтримки фермерських господарств приймав документі на фінансування потреб фермерів 🐄🚜.
Повністю відповідали вимогам та змогли взяти участь в цій програмі лише 14 учасників👨 проєкту «Сімейні молочні ферми» з 5 областей України 🇺🇦.
ℹ️Команда проєкту здійснювала підготовку бізнес-планів та допомагала сформувати пакети документів, щоб фермери змогли отримати кошти на необхідні для них речі, а саме придбати техніку, обладнання, корів і тим самим покращити ефективність свого бізнесу. І вже є перші позитивні результати❗ 7 фермерів-учасників проєкту «Сімейні молочні ферми» отримали погодження фінансування на загальну суму 1,6 млн грн💰💪 Але, на жаль, не всі заявки були задоволені Фондом повною мірою. У зв’язку з обмеженим бюджетом кільком фермерам виділили менше коштів, ніж вони вказували у зверненні.
Очікується, що упродовж тижня будуть отримані результати щодо решти фермерів-учасників проєкту «Сімейні молочні ферми».
📌43 сімейні молочні ферми отримали насіння кукурудзи від USAID👍 ℹ Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках програми з аграрного та сільського розвитку (АГРО) надало посівний матеріал – насіння кукурудзи фермерам Рівненської, Хмельницької, Тернопільської, Вінницької областей.
Серед отримувачів допомоги – 43 ферми-учасники проєкту «Сімейні молочні ферми», зокрема👇:
🌾14 ферм з Рівненської обл. - 121 посівних одиниць (мішків); 🌾3 ферми з Вінницької обл. - 27 п.о. 🌾7 ферм з Тернопільської обл. - 86 п.о. 🌾19 ферм з Хмельницької обл. - 123 п.о.
Варто зазначити, що допомога прийшла вчасно. Адже вже зібрані з полів ранні кормові культури і звільнилися посівні площі, які потрібно засівати. Завдяки фінансуванню проєкту USAID АГРО та СОК «Зерновий», який забезпечив закупівлю, логістику насіння і консультаційний супровід, у власників сімейних молочних ферм з’явилася впевненість в отриманні майбутніх врожаїв, які стануть основою для міцної кормової бази та високих надоїв молока.
🔥Понад 200 осіб зареєструвалися на навчання, яке проводила команда проєкту «Сімейні молочні ферми» 👨🎓 👨🎓 👨🎓
⬇️ Протягом червня команда проєкту «Сімейні молочні ферми» проводила навчання 👨🎓 малих виробників молока за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України». На участь в заході було зареєстровано понад 200 осіб практично зі всієї України💪💪💪.
В онлайн-режимі було розглянуто 4 важливі теми👇:
📌 «Організація виробництва молока в дрібнотоварних господарствах» – 2 червня, 💰💰💰 📌 «Гігієна утримання тварин» – 13 червня, 🐄🐄🐄 📌 «Вплив годівлі на якість молока» – 19 червня, 🥛🥛🥛 📌 «Доїння, зберігання та транспортування молока» – 26 червня. 🐮 🐮 🐮
Також було організовано 2 демонстраційні покази🚌 сімейних молочних ферм – «Юнікасоль» (24 червня) та «Відродження» (28 червня). Кожен візит складався з теоретичної та практичної частини, а також вільного спілкування між учасниками🧑🎤.
❗Дані заходи проводилися за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія), Quality FOOD Trade Program, www.qftp.org.
Проєкт «Сімейні молочні ферми» попри складні воєнні часи продовжує підтримувати економіку України та місцевих громад. Так за 1 півріччя 2022 року в загальному всіма учасниками проєкту до бюджетів різних рівнів було сплачено податків на понад 5 млн грн. 💪💪💪 ℹ️ Більшість фермерів-учасників проєкту «Сімейні молочні ферми» перебувають на 4 групі платника єдиного податку (близько 80%). Ще 20% учасників віддали перевагу 2 та 3 групі (їх кількість приблизно однакова). Варто зазначити, що з початку війни молочні фермери опинилися в скрутному становищі – ціна на молоко різко впала до 1-2 грн за 1 л. Але й при такій вартості молокозаводи не хотіли його забирати. В результаті, багато фермерів, особливо в прифронтових зонах опинилися без заробітку. Крім цього, згідно зі змінами в податковому законодавстві, сплата єдиного податку під час воєнного стану є добровільною. ❗Проте фермери-учасники проєкту «Сімейні молочні ферми» продовжили сплачувати всі внески в бюджет держави та громад і таким чином роблять свій внесок в підтримку економіки країни👏👏👏. ℹ️ Нагадуємо, що в проєкті «Сімейні молочні ферми» бере участь 169 фермерських господарств з 12 регіонів України. Обов’язковою умовою участі в проєкті є офіційна реєстрація бізнесу.
Проєкт «Сімейні молочні ферми» запустив 👉👉👉вебсайт https://donate.smf.org.ua/ для підтримки українських фермерів. Головне завдання цього благодійного ресурсу залучити кошти для конкретних фермерських родин на конкретно визначені потреби. Тут розміщується інформація про ферми, які потребують різноманітної допомоги: від збору коштів на ліки до придбання техніки чи обладнання. ❗Зараз на вебсайті розміщена інформація про чотири сімейні молочні ферми👨🌾👇:
📌Сімейна молочна ферма «Молочна хмаринка» (Волинська обл.): її власниками є багатодітна родина Топилко. Їм дуже потрібний мототрактор та навісне обладнання до нього. Придбання цієї техніки дозволить власнику оптимізувати та покращити виробничі процеси і суттєво економити на оренді техніки.
📌Сімейна молочна ферма «Магл» (Вінницька обл.): її власник Микола Поляруш все життя має справу з коровами. Зараз на його фермі 14 корів, 5 телиць. Близько тисячі кілограмів молока з початку війни сім’я Миколи передала Збройним силам України, ще стільки ж – тимчасово переміщеним особам та населенню. Придбання прес-підбирача (тюкопресу) допоможе родині фермерів автоматизувати заготівлю корму. А це збільшення надоїв молока і можливість розвитку для ферми.
📌Сімейна молочна ферма «Зелена родина» (Хмельницька обл.): у сім’ї Лисенко, власників ферми, невтішні новини – у 38-річної Нелі Лисенко діагностували онкологію. Щоб врятувати маму трьох дітей та дружину потрібно 12 процедур хімієтерапії, вартістю 30 тисяч гривень кожна, тобто в загальному підсумку 360 тисяч гривень.
📌Сімейна молочна ферма «Відродження» (Рівненська обл.): власники ферми – родина Никончуків стала відомою на всю Україну завдяки сюжетам, які зняли національні телеканали. У перші місяці війни родина прихистила понад 20 біженців з охоплених війною регіонів. У 2022 році Никончуки планували збудувати ферму на 40 голів. Однак війна стала на перешкоді: ціна на будівельні матеріали та корови зросла, а на молоко – так і залишилися низькою. Як результат – плани на нову ферму приходиться відкласти.
❗❗❗ Цей сайт дає унікальну можливість допомогти конкретній українській фермерській родині зібрати кошти на придбання тих речей, які вони вкрай потребують сьогодні, щоб вже завтра виробляти ще більше фермерської продукції.
Учасник проєкту «Сімейні молочні ферми» – сумлінний платник податків
30 серпня 2022 року на Рівненщині відзначили найкращих платників податків серед представників малого та середнього бізнесу. Серед 27 переможців обласного туру Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків – 2021» присутнє і ПСП «Україна». Промислова ферма, яка знаходиться в с. Здовбиця, є учасником проєкту «Сімейні молочні ферми» та одним із найбільших молочних господарств в Рівненській обл. На базі ПСП «Україна» також сформовано Здолбунівсько-Мізоцький молочний кластер та створено кормоцентр, який обслуговує мережу сімейних молочних ферм. Всі учасники проєкту «Сімейні молочні ферми» здійснюють активну підтримку економіки України. Адже тільки за 1 півріччя 2022 року ними було перераховано до бюджетів різних рівнів понад 5 млн грн. Слід зазначити, що головною умовою участі в проєкті «Сімейні молочні ферми» є офіційна реєстрація бізнесу. Тому всі учасники вчасно та в повному обсязі виконують свої зобов'язання перед державою.
📌 «Сімейні молочні ферми» запускають технологію виробництва компосту💪
Підвищення ефективності діяльності та пошуки нових інструментів для отримання прибутку - дуже важливо в періоди економічної нестабільності. Тому командою проєкту «Сімейні молочні ферми» було прийнято рішення про реалізацію проєкту компостування на базі промислової ферми в с. Здовбиці. Потужність останньої — понад 18 000 т гною в рік💪
Реалізація технології компостування дозволить знизити витрати на добрива для сітки сімейних ферм проєкту, а реалізація надлишків дасть можливість отримати додаткове джерело прибутку💰
👍 Вже закладено гною для виробництва компосту в об’ємі до 600 тонн. Перший результат вже буде отримано в кінці вересня в кількості 200 тонн. Нагадуємо, що учасниками проєкту «Сімейні молочні ферми» є 169 сімейних господарств з 11 регіонів України.