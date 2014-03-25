Форуми / Залучення та

розміщення коштів / Залучення коштів / Інвестиційний проєкт

"Сімейні молочні ферми" Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми" + Додати

тему Відповісти

на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

#<12345 Додано: Вів 13 вер, 2022 16:42 СМФ написав: Проєкт «Сімейні молочні ферми» запустив 👉👉👉вебсайт https://donate.smf.org.ua/ для підтримки українських фермерів. Головне завдання цього благодійного ресурсу залучити кошти для конкретних фермерських родин на конкретно визначені потреби. Тут розміщується інформація про ферми, які потребують різноманітної допомоги: від збору коштів на ліки до придбання техніки чи обладнання.

❗Зараз на вебсайті розміщена інформація про чотири сімейні молочні ферми👨‍🌾👇:



📌Сімейна молочна ферма «Молочна хмаринка» (Волинська обл.): її власниками є багатодітна родина Топилко. Їм дуже потрібний мототрактор та навісне обладнання до нього. Придбання цієї техніки дозволить власнику оптимізувати та покращити виробничі процеси і суттєво економити на оренді техніки.



📌Сімейна молочна ферма «Магл» (Вінницька обл.): її власник Микола Поляруш все життя має справу з коровами. Зараз на його фермі 14 корів, 5 телиць. Близько тисячі кілограмів молока з початку війни сім’я Миколи передала Збройним силам України, ще стільки ж – тимчасово переміщеним особам та населенню. Придбання прес-підбирача (тюкопресу) допоможе родині фермерів автоматизувати заготівлю корму. А це збільшення надоїв молока і можливість розвитку для ферми.



📌Сімейна молочна ферма «Зелена родина» (Хмельницька обл.): у сім’ї Лисенко, власників ферми, невтішні новини – у 38-річної Нелі Лисенко діагностували онкологію. Щоб врятувати маму трьох дітей та дружину потрібно 12 процедур хімієтерапії, вартістю 30 тисяч гривень кожна, тобто в загальному підсумку 360 тисяч гривень.



📌Сімейна молочна ферма «Відродження» (Рівненська обл.): власники ферми – родина Никончуків стала відомою на всю Україну завдяки сюжетам, які зняли національні телеканали. У перші місяці війни родина прихистила понад 20 біженців з охоплених війною регіонів. У 2022 році Никончуки планували збудувати ферму на 40 голів. Однак війна стала на перешкоді: ціна на будівельні матеріали та корови зросла, а на молоко – так і залишилися низькою. Як результат – плани на нову ферму приходиться відкласти.



❗❗❗ Цей сайт дає унікальну можливість допомогти конкретній українській фермерській родині зібрати кошти на придбання тих речей, які вони вкрай потребують сьогодні, щоб вже завтра виробляти ще більше фермерської продукції. Проєкт «Сімейні молочні ферми» запустив 👉👉👉вебсайтдля підтримки українських фермерів. Головне завдання цього благодійного ресурсу залучити кошти для конкретних фермерських родин на конкретно визначені потреби. Тут розміщується інформація про ферми, які потребують різноманітної допомоги: від збору коштів на ліки до придбання техніки чи обладнання.❗Зараз на вебсайті розміщена інформація про чотири сімейні молочні ферми👨‍🌾👇:📌Сімейна молочна ферма «Молочна хмаринка» (Волинська обл.): її власниками є багатодітна родина Топилко. Їм дуже потрібний мототрактор та навісне обладнання до нього. Придбання цієї техніки дозволить власнику оптимізувати та покращити виробничі процеси і суттєво економити на оренді техніки.📌Сімейна молочна ферма «Магл» (Вінницька обл.): її власник Микола Поляруш все життя має справу з коровами. Зараз на його фермі 14 корів, 5 телиць. Близько тисячі кілограмів молока з початку війни сім’я Миколи передала Збройним силам України, ще стільки ж – тимчасово переміщеним особам та населенню. Придбання прес-підбирача (тюкопресу) допоможе родині фермерів автоматизувати заготівлю корму. А це збільшення надоїв молока і можливість розвитку для ферми.📌Сімейна молочна ферма «Зелена родина» (Хмельницька обл.): у сім’ї Лисенко, власників ферми, невтішні новини – у 38-річної Нелі Лисенко діагностували онкологію. Щоб врятувати маму трьох дітей та дружину потрібно 12 процедур хімієтерапії, вартістю 30 тисяч гривень кожна, тобто в загальному підсумку 360 тисяч гривень.📌Сімейна молочна ферма «Відродження» (Рівненська обл.): власники ферми – родина Никончуків стала відомою на всю Україну завдяки сюжетам, які зняли національні телеканали. У перші місяці війни родина прихистила понад 20 біженців з охоплених війною регіонів. У 2022 році Никончуки планували збудувати ферму на 40 голів. Однак війна стала на перешкоді: ціна на будівельні матеріали та корови зросла, а на молоко – так і залишилися низькою. Як результат – плани на нову ферму приходиться відкласти.❗❗❗

так а шо власник та бенефіціар УМІ :Стоберто Холдінгс Лімітед та Папаклеовулу Крістія своїм не можуть з Кіпру допомогти так а шо власник та бенефіціар УМІ :Стоберто Холдінгс Лімітед та Папаклеовулу Крістія своїм не можуть з Кіпру допомогти Мизантрóп

Повідомлень: 6999 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1419 раз. Подякували: 1381 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<12345 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє "Мировое господство"в формате "Всё для сайта",или я немножко

prestizhnye » Нед 26 вер, 2021 14:51 0 8027

prestizhnye Нед 26 вер, 2021 14:51 Обсуждаем "Кредиты по-новому"! 1 , 2

Адмiнiстратор » П'ят 22 чер, 2012 15:52 10 8068 Вів 25 бер, 2014 19:07

bkovalevych