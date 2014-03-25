Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

СМФ написав:Проєкт «Сімейні молочні ферми» запустив 👉👉👉вебсайт https://donate.smf.org.ua/ для підтримки українських фермерів. Головне завдання цього благодійного ресурсу залучити кошти для конкретних фермерських родин на конкретно визначені потреби. Тут розміщується інформація про ферми, які потребують різноманітної допомоги: від збору коштів на ліки до придбання техніки чи обладнання. ❗Зараз на вебсайті розміщена інформація про чотири сімейні молочні ферми👨🌾👇:
📌Сімейна молочна ферма «Молочна хмаринка» (Волинська обл.): її власниками є багатодітна родина Топилко. Їм дуже потрібний мототрактор та навісне обладнання до нього. Придбання цієї техніки дозволить власнику оптимізувати та покращити виробничі процеси і суттєво економити на оренді техніки.
📌Сімейна молочна ферма «Магл» (Вінницька обл.): її власник Микола Поляруш все життя має справу з коровами. Зараз на його фермі 14 корів, 5 телиць. Близько тисячі кілограмів молока з початку війни сім’я Миколи передала Збройним силам України, ще стільки ж – тимчасово переміщеним особам та населенню. Придбання прес-підбирача (тюкопресу) допоможе родині фермерів автоматизувати заготівлю корму. А це збільшення надоїв молока і можливість розвитку для ферми.
📌Сімейна молочна ферма «Зелена родина» (Хмельницька обл.): у сім’ї Лисенко, власників ферми, невтішні новини – у 38-річної Нелі Лисенко діагностували онкологію. Щоб врятувати маму трьох дітей та дружину потрібно 12 процедур хімієтерапії, вартістю 30 тисяч гривень кожна, тобто в загальному підсумку 360 тисяч гривень.
📌Сімейна молочна ферма «Відродження» (Рівненська обл.): власники ферми – родина Никончуків стала відомою на всю Україну завдяки сюжетам, які зняли національні телеканали. У перші місяці війни родина прихистила понад 20 біженців з охоплених війною регіонів. У 2022 році Никончуки планували збудувати ферму на 40 голів. Однак війна стала на перешкоді: ціна на будівельні матеріали та корови зросла, а на молоко – так і залишилися низькою. Як результат – плани на нову ферму приходиться відкласти.
❗❗❗ Цей сайт дає унікальну можливість допомогти конкретній українській фермерській родині зібрати кошти на придбання тих речей, які вони вкрай потребують сьогодні, щоб вже завтра виробляти ще більше фермерської продукції.
так а шо власник та бенефіціар УМІ :Стоберто Холдінгс Лімітед та Папаклеовулу Крістія своїм не можуть з Кіпру допомогти
Проєкт «Сімейні молочні ферми» представили на Економічному форумі в Польщі
31 Міжнародний економічний форум, який проходив 7 вересня в м. Карпач (Польща) став особливий для проєкту «Сімейні молочні ферми», адже на нього був запрошений засновник та інвестор проєкту Михайло Корилкевич.
Михайло Корилкевич не лише взяв участь, а й виступив співорганізатором панельній дискусії «Імпакт-інвестування: допомагаємо сміливим інвесторам і сміливим країнам», де представив найбільший імпакт-проєкт в сільському господарстві України – «Сімейні молочні ферми».
🔥🔥🔥 Проєкт «Сімейні молочні ферми» запускає новий інструмент «Інвестиційна позика»
Тепер приєднатися до партнерів найбільшого в Україні імпакт-проєкту у сфері молочного тваринництва можна на наступних умовах👇:
✔️ інвестиційна позика – від 15 000 грн; ✔️ дохід складається з двох частин: гарантована – 10% річних плюс бонус за ризик – залежить від результатів діяльності проєкту «Сімейні молочні ферми».
❗❗❗Детальну інформацію про «Інвестиційну позику» можна дізнатися на вебсайті «Сімейних молочних ферм» або відвідавши Zoom-зустріч https://events.smfua.com/ з командою проєкту, яка відбудеться
📅 29 вересня о 19:00.
Отримані кошти будуть використані на підвищення ефективності діяльності та підтримки ферм-учасників «Сімейних молочних ферм». Зокрема, планується зосередити максимальні зусилля на організації молочного перероблення, що дасть можливість фермерам підвищити рентабельність своєї діяльності.
Загалом, станом на середину вересня 2022 року кількість інвесторів «Сімейних молочних ферм» зросла до 414 осіб, а загальний розмір інвестицій склав ~ 34 млн грн. Серед учасників проєкту 169 сімейних господарств з 11 регіонів України. Варто зазначити, що за підсумками 1 півріччя 2022 року фінансові показники проєкту показали ріст, попри всі труднощі.
Сімейні молочні ферми подали 72 заявки на отримання дотацій через ДАР💪💪💪
Активно подають заявки на отримання дотацій і фермери-учасники проєкту «Сімейні молочні ферми». Починаючи з 1 вересня команда проєкту допомогла зареєструватися та подати 72 заявки на отримання дотацій через ДАР на загальну суму 6,3 млн грн💰
Левова частка звернень – це саме дотації на утримання корів. Середній розмір такої заявки складає приблизно 100 000 грн. Проте навіть ці кошти є суттєвою підтримкою для фермерів у воєнний час.
Нові програми навчання від проєкту «Сімейні молочні ферми»
Проєкт «Сімейні молочні ферми» за підтримки Швейцарії розпочинає реалізацію навчальних проєктів для малих виробників молока за наступними напрямками: • Створення та функціонування фермерських господарств. Реєстрація виробників сільськогосподарської продукції у Державному аграрному реєстрі. • Основи оподаткування, обліку та звітності фермерського та сімейного фермерського господарств. • Управління здоров'ям корови: профілактика, діагностика, лікування маститу. • Проєктні та технологічні рішення при будівництві корівників для виробництва якісного молока дрібнотоварними виробниками. Взяти участь у заходах зможуть мікро-, малі та середні молочні господарства, сімейні ферми та домогосподарства, а також всі кого цікавить організований сімейний бізнес на селі. Участь у заходах безкоштовна за умови попередньої реєстрації: https://farmers.smf.org.ua/study