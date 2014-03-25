Інвестиційний проєкт "Сімейні молочні ферми"

СМФ написав:Проєкт «Сімейні молочні ферми» запустив 👉👉👉вебсайт https://donate.smf.org.ua/ для підтримки українських фермерів. Головне завдання цього благодійного ресурсу залучити кошти для конкретних фермерських родин на конкретно визначені потреби. Тут розміщується інформація про ферми, які потребують різноманітної допомоги: від збору коштів на ліки до придбання техніки чи обладнання. ❗Зараз на вебсайті розміщена інформація про чотири сімейні молочні ферми👨🌾👇:
📌Сімейна молочна ферма «Молочна хмаринка» (Волинська обл.): її власниками є багатодітна родина Топилко. Їм дуже потрібний мототрактор та навісне обладнання до нього. Придбання цієї техніки дозволить власнику оптимізувати та покращити виробничі процеси і суттєво економити на оренді техніки.
📌Сімейна молочна ферма «Магл» (Вінницька обл.): її власник Микола Поляруш все життя має справу з коровами. Зараз на його фермі 14 корів, 5 телиць. Близько тисячі кілограмів молока з початку війни сім’я Миколи передала Збройним силам України, ще стільки ж – тимчасово переміщеним особам та населенню. Придбання прес-підбирача (тюкопресу) допоможе родині фермерів автоматизувати заготівлю корму. А це збільшення надоїв молока і можливість розвитку для ферми.
📌Сімейна молочна ферма «Зелена родина» (Хмельницька обл.): у сім’ї Лисенко, власників ферми, невтішні новини – у 38-річної Нелі Лисенко діагностували онкологію. Щоб врятувати маму трьох дітей та дружину потрібно 12 процедур хімієтерапії, вартістю 30 тисяч гривень кожна, тобто в загальному підсумку 360 тисяч гривень.
📌Сімейна молочна ферма «Відродження» (Рівненська обл.): власники ферми – родина Никончуків стала відомою на всю Україну завдяки сюжетам, які зняли національні телеканали. У перші місяці війни родина прихистила понад 20 біженців з охоплених війною регіонів. У 2022 році Никончуки планували збудувати ферму на 40 голів. Однак війна стала на перешкоді: ціна на будівельні матеріали та корови зросла, а на молоко – так і залишилися низькою. Як результат – плани на нову ферму приходиться відкласти.
❗❗❗ Цей сайт дає унікальну можливість допомогти конкретній українській фермерській родині зібрати кошти на придбання тих речей, які вони вкрай потребують сьогодні, щоб вже завтра виробляти ще більше фермерської продукції.
так а шо власник та бенефіціар УМІ :Стоберто Холдінгс Лімітед та Папаклеовулу Крістія своїм не можуть з Кіпру допомогти
Проєкт «Сімейні молочні ферми» представили на Економічному форумі в Польщі
31 Міжнародний економічний форум, який проходив 7 вересня в м. Карпач (Польща) став особливий для проєкту «Сімейні молочні ферми», адже на нього був запрошений засновник та інвестор проєкту Михайло Корилкевич.
Михайло Корилкевич не лише взяв участь, а й виступив співорганізатором панельній дискусії «Імпакт-інвестування: допомагаємо сміливим інвесторам і сміливим країнам», де представив найбільший імпакт-проєкт в сільському господарстві України – «Сімейні молочні ферми».
🔥🔥🔥 Проєкт «Сімейні молочні ферми» запускає новий інструмент «Інвестиційна позика»
Тепер приєднатися до партнерів найбільшого в Україні імпакт-проєкту у сфері молочного тваринництва можна на наступних умовах👇:
✔️ інвестиційна позика – від 15 000 грн; ✔️ дохід складається з двох частин: гарантована – 10% річних плюс бонус за ризик – залежить від результатів діяльності проєкту «Сімейні молочні ферми».
❗❗❗Детальну інформацію про «Інвестиційну позику» можна дізнатися на вебсайті «Сімейних молочних ферм» або відвідавши Zoom-зустріч https://events.smfua.com/ з командою проєкту, яка відбудеться
📅 29 вересня о 19:00.
Отримані кошти будуть використані на підвищення ефективності діяльності та підтримки ферм-учасників «Сімейних молочних ферм». Зокрема, планується зосередити максимальні зусилля на організації молочного перероблення, що дасть можливість фермерам підвищити рентабельність своєї діяльності.
Загалом, станом на середину вересня 2022 року кількість інвесторів «Сімейних молочних ферм» зросла до 414 осіб, а загальний розмір інвестицій склав ~ 34 млн грн. Серед учасників проєкту 169 сімейних господарств з 11 регіонів України. Варто зазначити, що за підсумками 1 півріччя 2022 року фінансові показники проєкту показали ріст, попри всі труднощі.
Сімейні молочні ферми подали 72 заявки на отримання дотацій через ДАР💪💪💪
Активно подають заявки на отримання дотацій і фермери-учасники проєкту «Сімейні молочні ферми». Починаючи з 1 вересня команда проєкту допомогла зареєструватися та подати 72 заявки на отримання дотацій через ДАР на загальну суму 6,3 млн грн💰
Левова частка звернень – це саме дотації на утримання корів. Середній розмір такої заявки складає приблизно 100 000 грн. Проте навіть ці кошти є суттєвою підтримкою для фермерів у воєнний час.
Нові програми навчання від проєкту «Сімейні молочні ферми»
Проєкт «Сімейні молочні ферми» за підтримки Швейцарії розпочинає реалізацію навчальних проєктів для малих виробників молока за наступними напрямками: • Створення та функціонування фермерських господарств. Реєстрація виробників сільськогосподарської продукції у Державному аграрному реєстрі. • Основи оподаткування, обліку та звітності фермерського та сімейного фермерського господарств. • Управління здоров'ям корови: профілактика, діагностика, лікування маститу. • Проєктні та технологічні рішення при будівництві корівників для виробництва якісного молока дрібнотоварними виробниками. Взяти участь у заходах зможуть мікро-, малі та середні молочні господарства, сімейні ферми та домогосподарства, а також всі кого цікавить організований сімейний бізнес на селі. Участь у заходах безкоштовна за умови попередньої реєстрації: https://farmers.smf.org.ua/study
❗❗❗ 20 жовтня о 19:00 команда "Сімейних молочних ферм" проведе черговий Zoom для потенційних інвесторів проєкту.
На онлайн-зустрічі команда проєкту «Сімейні молочні ферми» відповість на всі ваші запитання, щодо інвестування, серед яких👇: - як захищенні інвестиції; - з якими ризиками можна зіштовхнутись при інвестуванні; - як здійснюється управління проектом; - скільки ферм вже відкрито, та ін.
Запису зустрічі не буде, реєструйтесь і долучайтесь, щоб поставити питання і отримати відповіді. В день заходу у чат-ботах та на ваш е-мейл, вказаний при реєстрації, буде відправлено посилання на Zoom-зустріч
📌 25 партнерів та 1,5 млн грн залучено завдяки Інвестиційній позиці Сімейних молочних ферм 💪👏
Інвестиційна позика — новий фінансовий інструмент від проєкту «Сімейні молочні ферми», який покликаний підтримати сімейні молочні ферми, стартував у 20 числах вересня. Та вже за місяць ним скористалися 25 осіб, які «інвестували» близько 1,5 млн грн. 💰💪
ℹ️ Отримані кошти будуть направлені в підвищення ефективності діяльності проєкту, а саме на розвиток молочного перероблення. Завдяки власному виробництву сиру, молока, сметани тощо фермерам вдасться підвищити рентабельність бізнесу та отримувати вищі прибутки ніж від просто здачі молока.
ℹ️ Загалом, інвестиційна позика стає досить вагомою підтримкою молочних фермерів. Адже дає можливість залучити ресурси на придбання необхідного обладнання та організацію ефективного виробництва. Особливо зараз, коли доступ до державних програм обмежений, та й розраховані ці програми здебільшого на великі компанії. Нагадуємо умови інвестиційної позики👇: ✔️ мінімальний внесок – від 15 000 грн; ✔️ дохід складається з двох частин: гарантована – 10% річних плюс бонус – залежить від результатів діяльності проєкту «Сімейні молочні ферми». Прогнозований розмір бонусу – від 10%.
❗Запланований термін дії нового фінансового інструменту від проєкту «Сімейні молочні ферми» - до 31 грудня 2022 року.
📌Перші партнери проєкту «Сімейні молочні ферми» вже отримали відсотки❗❗❗
Незважаючи на війну найбільший імпакт-проєкт в сільському господарстві «Сімейні молочні ферми» виплатив відсотки своїм першим партнерам, які скористалися Інвестиційною позикою.
Інвестиційна позика — це новий фінансовий інструмент від проєкту «Сімейні молочні ферми», який покликаний підтримати сімейні молочні ферми. Ним вже скористалися 25 осіб, які «інвестували» близько 1,5 млн грн. Першими партнерами які встигли приєднатися до проєкту ще у вересні стали 9 осіб. І саме їм було перераховані відсотки.
Нагадуємо умови інвестиційної позики: • мінімальний внесок – від 15 000 грн; • дохід складається з двох частин: гарантована – 10% річних плюс бонус – залежить від результатів діяльності проєкту «Сімейні молочні ферми». Прогнозований розмір бонусу – від 10%; • виплата гарантованої частини здійснюється щоквартально за підсумками попереднього кварталу, тобто в жовтні, січні, квітні та липні; • виплата бонусу здійснюється щорічно за підсумками року.
Скористатися Інвестиційною позикою від проєкту «Сімейні молочні ферми» можна лише до 31 грудня 2022 року.
📌 Проєкт «Сімейні молочні ферми» розпочав виробництво органічного добрива ❗
Проєкт «Сімейні молочні ферми» розпочав новий напрямок у своїй діяльності – виробництво компосту. Наявність власного органічного добрива дозволить забезпечити учасників проєкту доступним та якісним матеріалом для підживлення ґрунтів 💰💪
Експериментальна закладка гною відбулася влітку на базі промислової ферми в с. Здовбиця. Потужність останньої – 18 000 т гною на рік. Загалом фахівцями проєкту «Сімейні молочні ферми» було закладено 1 500 т гною, з якого в результаті отримали 500 т компосту 👏
Отримується компост шляхом перероблення побічних продуктів життєдіяльності тварин з молочної ферми. На відміну від безконтрольного розкладання органічного матеріалу, в процесі виробництва компосту матеріал розкладається швидше і при більш високій температурі, результатом чого стає продукт вищої якості. Використовувати такий компост можна для підживлення усіх видів сільськогосподарських, городніх, тепличних, ягідних та садових культур.
Випробування, які відбулися в кінці жовтня підтвердили високу якість компосту💪💪💪
ℹ️29 листопада 2017 року в Україні офіційно стартував проєкт «Сімейні молочні ферми». Саме цього дня 5 років тому була відкрита сімейна молочна ферма «Відродження». Її власниця – Наталія Никончук з с. Стара Мощаниця (Рівненщина) стала першим учасником проєкту «Сімейні молочні ферми».
ℹ️За 5 років своєї діяльності «Сімейні молочні ферми» розрослися до 172 господарств з 12 регіонів України. Найбільше учасників проєкту на Хмельниччині (42 ферми). Також в трійку областей потрапили: Волинська (27 ферм) та Рівненська (25 ферм).
Крім цього, проєкт «Сімейні молочні ферми» аудиторська компанія ДП «Бейкер Тіллі Україна Консалтинг» визнала новатором та рушієм ринку у своєму сегменті. Адже проєкт не лише виробляє та продає молоко, а й інвестує у проєкти, які зможуть підвищити обізнаність підприємців сільського господарства у специфіці, в якій вони працюють💪💪💪
ℹ️ Навіть у 2022 році до проєкту приєдналося 20 учасників. Загалом за останній рік кількість дійних корів в сітці фермерських господарств та промислові фермі зросла до 3 267 голів, а надої молока – до 11 000 т. Також у 2022 році проєкт «Сімейні молочні ферми» почав розвивати нові напрямки: виробництво органічного добрива, навчання фермерів та суттєво збільшив об’єми перероблення молочних продуктів.
Загалом проєкт «Сімейні молочні ферми» не відмовився своїх цілей – розбудови сітки в 5 000 сімейних молочних ферм та охоплення понад 10% ринку молока. Війна лише перенесла це в часі. Адже виклики це не лише перешкоди, це ще й нові можливості. І команда проєкту «Сімейні молочні ферми» запевняє, що докладе максимальні зусилля, щоб досягти заявлені цілі.