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Скільки заробляють українські
ІТ-фахівці (дослідження)

Скільки заробляють українські ІТ-фахівці (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 17:37

Скільки заробляють українські ІТ-фахівці (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Редакція ain.ua з'ясувала, які зарплати отримують працівники IT-сфери у другій половині 2021 року.

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cohan
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 02:38

но ведь все эти ІТ-фахівці работают по факту за границей. Только живут в Украине. Можно ли говорить что они украинские?
Цитрин
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Модератори: Ірина_, Модератор

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