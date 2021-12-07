Редакція ain.ua з'ясувала, які зарплати отримують працівники IT-сфери у другій половині 2021 року.
Дивися повний текст Скільки заробляють українські ІТ-фахівці (дослідження).
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Додано: Вів 07 гру, 2021 17:37
Скільки заробляють українські ІТ-фахівці (дослідження)
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Дивися повний текст Скільки заробляють українські ІТ-фахівці (дослідження).
Додано: Сер 08 гру, 2021 02:38
но ведь все эти ІТ-фахівці работают по факту за границей. Только живут в Украине. Можно ли говорить что они украинские?
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