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Скільки заробили члени наглядових
рад держбанків за 2020...

Скільки заробили члени наглядових рад держбанків за 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:16

Скільки заробили члени наглядових рад держбанків за 2020...

Пропонуємо до обговорення:
У наглядовій раді ПриватБанку у 2020 році працювало дев'ять осіб. Сумарно за рік їм виплатили 43,7 млн грн: з них 39,79 млн – базова винагорода, 3,87 млн – компенсація витрат на проїзд, оренду житла тощо.

Дивися повний текст Скільки заробили члени наглядових рад держбанків за 2020 рік (інфографіка).
R2
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