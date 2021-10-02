У консенсус-прогнозі Мінекономіки названо головні ризики для української економіки.
Дивися повний текст Корупція та пандемія: Мінекономіки назвало головні ризики для України.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 04:25
Корупція та пандемія: Мінекономіки назвало головні...
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Дивися повний текст Корупція та пандемія: Мінекономіки назвало головні ризики для України.
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