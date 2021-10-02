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Корупція та пандемія:
Мінекономіки назвало головні...

Корупція та пандемія: Мінекономіки назвало головні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 04:25

Корупція та пандемія: Мінекономіки назвало головні...

Пропонуємо до обговорення:
У консенсус-прогнозі Мінекономіки названо головні ризики для української економіки.

Дивися повний текст Корупція та пандемія: Мінекономіки назвало головні ризики для України.
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