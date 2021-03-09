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Випущений жіночий смарт-годинник Doogee DG Venus за 50...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 гру, 2021 15:04
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Doogee, відома своєю лінійкою захищених смартфонів, також випустила кілька моделей розумного годинника. Тепер же бренд представляє свій перший розумний годинник для жіночої аудиторії під назвою DG Venus.
Дивися повний текст Випущений жіночий смарт-годинник Doogee DG Venus за 50 доларів
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