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Samsung офіційно показала
смартфон Galaxy S21 FE

Samsung офіційно показала смартфон Galaxy S21 FE
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:03

Samsung офіційно показала смартфон Galaxy S21 FE

Пропонуємо до обговорення:
Новий смартфон Samsung Galaxy S21 FE з’явився на офіційному сайті Samsung, тому тепер немає жодних сумнівів щодо того, як він буде виглядати.

Дивися повний текст Samsung офіційно показала смартфон Galaxy S21 FE.
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