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Економічний паспорт: які суми отримають українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 гру, 2021 17:37
Пропонуємо до обговорення:
Діти, народжені у 2019 році після досягнення повноліття (у 2037 році), зможуть отримати виплати у розмірі 626 тис. грн.
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