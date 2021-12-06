Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Zaxid.net.
Дивися повний текст Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через відсутність паспорта при собі.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 18:01
Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через...
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Дивися повний текст Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через відсутність паспорта при собі.
Додано: Сер 08 гру, 2021 18:01
Там,где не работает конституция и законы такие инциденты выглядят,как цирковое представление,но не смешно.
Додано: Сер 08 гру, 2021 18:13
я вдягаю маску для себе та більше з повагою до здоров'я оточуючих... а от паспорти та сертифікати я носити з собою не буду принципово, тому цікаво, за що б мене, наприклад, могли притягти, якщо маска на мені вдягнена правильно, та ще зі мною є сертифікат на маску (щоправда китайською мовою), адже такий документ не містить мою персональну інформацію, тому його можу й показати, мені не важко ))
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