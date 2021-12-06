RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ще одного українця оштрафували
на 17 тисяч гривень через...

Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:01

Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Zaxid.net.

Дивися повний текст Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через відсутність паспорта при собі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96582
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:01

Там,где не работает конституция и законы такие инциденты выглядят,как цирковое представление,но не смешно.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2535
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:13

я вдягаю маску для себе та більше з повагою до здоров'я оточуючих... а от паспорти та сертифікати я носити з собою не буду принципово, тому цікаво, за що б мене, наприклад, могли притягти, якщо маска на мені вдягнена правильно, та ще зі мною є сертифікат на маску (щоправда китайською мовою), адже такий документ не містить мою персональну інформацію, тому його можу й показати, мені не важко ))
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3264
З нами з: 03.02.13
Подякував: 322 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua дарує 700 гривень за участь у дослідженні
R2 » Сер 08 гру, 2021 12:57
4 198
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 гру, 2021 18:50
moveton
Альпініст отримає коштовності на €150 тисяч, які він...
R2 » Вів 07 гру, 2021 10:30
6 290
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2021 17:46
cohan
Українці платитимуть за яйця по 40 гривень: чому злетять... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 01 гру, 2021 09:08
44 2979
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 11:57
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.