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Польща направила до України
300 тисяч доз вакцин

Польща направила до України 300 тисяч доз вакцин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:36

Польща направила до України 300 тисяч доз вакцин

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ Польщі.

Дивися повний текст Польща направила до України 300 тисяч доз вакцин.
R2
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