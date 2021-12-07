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Польща направила до України 300 тисяч доз вакцин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 гру, 2021 20:36
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ Польщі.
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.
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Вів 07 гру, 2021 17:46
cohan