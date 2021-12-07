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Польща направила до України 300 тисяч доз вакцин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 гру, 2021 20:36
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ Польщі.
Дивися повний текст Польща направила до України 300 тисяч доз вакцин
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Додано: Чет 09 гру, 2021 09:13
О названии ноль. Помои сливают все кому ни лень.
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cohan