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Airbus сконструював новий суперлітак (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 22:14
Пропонуємо до обговорення:
Одна з найбільших авіабудівних компаній світу Airbus завершила структурне складання нового літака A321XLR, який може зробити революцію на ринку авіаперевезень.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 22:15
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