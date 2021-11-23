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Airbus сконструював
новий суперлітак (фото)

Airbus сконструював новий суперлітак (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:14

Airbus сконструював новий суперлітак (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Одна з найбільших авіабудівних компаній світу Airbus завершила структурне складання нового літака A321XLR, який може зробити революцію на ринку авіаперевезень.

Дивися повний текст Airbus сконструював новий суперлітак (фото).
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